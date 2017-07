Matias Vecino, Fiorentina - LaPresse

E’ tutto fatto per il nuovo colpo di casa Inter per questo calciomercato estivo: stiamo parlando ovviamente di Matias Vecino, centrocampista della nazionale uruguagia, di proprietà della Fiorentina. Come da indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, le due società hanno trovato l’accordo, dopo che il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini, sono tornati dall’Asia. Subito hanno avuto un incontro con la società gigliata, al termine del quale è scaturita la tanto attesa fumata bianca. Il club di corso Vittorio Emanuele verserà nelle casse della viola i famosi 24 milioni di euro della clausola rescissoria, ma divisi in due tranche (12 + 12), così come da tempo voluto dai nerazzurri. Vecino, invece, firmerà un contratto di quattro anni con scadenza 30 giugno 2012, da 3 milioni di euro netti ogni 12 mesi, bonus compresi. Che l’operazione sia ormai chiusa lo si capisce anche dal fatto che il tecnico della Fiorentina, Sergio Pioli, non ha convocato lo stesso sudamericano per l’amichevole in programma contro lo Sporting di Lisbona quest'oggi.

VECINO ALL’INTER CALCIOMERCATO, È TUTTO FATTO: L’UFFICIALITÀ ENTRO MARTEDÌ

LUNEDI’ A MILANO

Matias Vecino è quindi virtualmente un calciatore dell’Inter e l’ufficialità dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Molto probabilmente lunedì mattina il ragazzo sarà nel capoluogo lombardo per le visite mediche di rito presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, poi il giorno seguente, di martedì, dovrebbero arrivare anche le firme sul contratto. Il tecnico Luciano Spalletti avrà così il centrocampista di qualità da tempo richiesto, che andrà a completare la linea dei due playmaker in compagnia del giovane talento Gagliardini. Nell’Inter, tra l’altro, Vecino ritroverà Borja Valero, suo vecchio compagno alla Fiorentina. Per il ragazzo di origini uruguagie si tratta del contratto più importante della sua carriera dopo quattro stagioni e mezzo in Serie A fra Fiorentina, Empoli e Cagliari. Ora un nuovo inizio in una squadra, quella interista, che sta costruendo un progetto solido e ambizioso con l’obiettivo di tornare subito in Champions League.

