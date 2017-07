Video/ Inter-Chelsea (2-1), clamoroso autogol di Kondgobia da 40 metri (Highlights)

L'autorete di Kondogbia contro il Chelsea - Youtube

INTER-CHELSEA, IL VIDEO E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

L’Inter batte il Chelsea per due a uno nell’amichevole di Singapore valevole per l’International Champions Cup 2017, prestigioso torneo estivo giunto alla sua quinta edizione. Una prova decisamente convincente quella degli uomini in nerazzurro, un’altra prestazione positiva dopo il successo contro il Bayern Monaco di pochi giorni fa, e ancor prima contro il Lione. C’è comunque da registrare qualche nota dolente, come ad esempio la prestazione di Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista della nazionale transalpina si è infatti reso protagonista, suo malgrado, in negativo. Dopo il due a zero interista, in seguito ad un gol di Jovetic su rigore e al raddoppio di Perisic su assist sempre del montenegrino, è arrivata la clamorosa quanto spettacolare autorete del francese. L’Inter stava tenendo palla, facendo una sorta di “torello” per far passare il tempo: inspiegabilmente l’ex Monaco, ricevuto il pallone, ha deciso di calciarlo verso la propria porta da una distanza di circa 40 metri, sorprendendo così Padelli, che in quel momento si trovava fuori dai pali.

KONDOGBIA VERRA’ CEDUTO?

Continua quindi il periodo negativo per Kondogbia, la cui permanenza all’Inter è tutt’altro che certa. Acquistato due estati fa dal Monaco per la cifra importante di ben 35 milioni di euro, dopo aver vinto il derby di mercato col Milan, il calciatore non è mai riuscito a ripetere le ottime prestazioni mostrate con la maglia dei monegaschi, ed ora rischia seriamente il taglio. Ad Appiano Gentile è infatti già sbarcato Borja Valero e la prossima settimana sarà la volta di Matias Vecino. Il reparto di mezzo inizia quindi ad essere sovraffollato e di conseguenza a pagarne le conseguenza potrebbe essere proprio Kondogbia. Diverse le squadre a lui interessate, a cominciare dal Valencia, forse la più vicina al calciatore d’oltralpe, senza dimenticarsi dell’Olympique di Marsiglia e di un interesse, forse fin troppo lieve, del Paris Saint Germain. Tra l’altro non è la prima volta che Kondogbia fa parlare di se durante questa estate: qualche settimana fa fu infatti pizzicato in vacanza proprio con addosso la casacca del PSG, cosa che fece andare su tutte le furie i tifosi interisti. Di seguito il video del clamoroso autogol di Kondogbia.

GUARDA IL VIDEO CON L'AUTOGOL DI KONDOGBIA IN INTER CHELSEA

© Riproduzione Riservata.