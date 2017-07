Oleksandr Zinchenko - Instagram

Si chiama Oleksandr Zinchenko e potrebbe essere il Mister X del Napoli per questo calciomercato estivo. Il club partenopeo sarebbe alla ricerca di un nuovo rinforzo per l’attacco, in particolare un esterno dopo la cessione di Giaccherini, e tutte le strade portano proprio al gioiello classe 1996 di cui sopra. Zinchenko è di proprietà del Manchester City ma la scorsa stagione l’ha giocata in prestito in Olanda, fra le fila del PSV di Eindhoven. Nazionale ucraino, già dieci presenze con la maglia del proprio paese nonostante la giovane età, il ragazzo non si è trovato benissimo nell’Eredivisie, e di conseguenza starebbe spingendo per cambiare maglia. L’idea del Napoli è quella di acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, e Guardiola non disdegnerebbe farlo partire a titolo temporaneo, per poi rimandare il tutto al termine della prossima stagione.

ZINCHENKO AL NAPOLI CALCIOMERCATO, ECCO IL MISTER X DI DE LAURENTIIS: È IL CLASSE 96 DEI CITIZENS

I NUMERI DEL RAGAZZO

Zinchenko, come dicevamo, ha giocato il 2016-2017 in Olanda, con il PSV. Dodici le partite disputate dal giovane gioiello dell’est Europa, con nessuna marcatura e quattro assist. L’ucraino è sceso in campo anche in Champions League, disputando quattro match, con 172 minuti di impiego in totale. Classico trequartista dai piedi sopraffini, può essere schierato all’occorrenza anche nel ruolo di esterno destro nonché sulla fascia mancina. Il Manchester City lo ha acquistato un anno fa, a luglio del 2016, direttamente dall’FK Ufa, per poi appunto girarlo in prestito in Olanda subito dopo. Il suo contratto con i Citizens scade al 30 giugno del 2012, fra quattro stagioni, e il suo valore è attualmente molto contenuto, attorno ai 5/6 milioni di euro. Un’operazione quindi rischiabile per il Napoli, anche se bisognerà capire se Zinchenko sarà già pronto per fare il titolare in un campionato complicato come appunto è quello italiano.

