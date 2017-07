Hakan Calhanoglu, Bayer Leverkusen - LaPresse

CALHANOGLU CALCIOMERCATO MILAN: UN’OPERAZIONE DA 24 MILIONI DI EURO – Manca davvero poco affinché venga ufficializzato il sesto colpo del calciomercato estivo di casa Milan. Stiamo parlando ovviamente di Hakan Chalanoglu, trequartista classe 1994 ormai ex Bayer Leverkusen, che si trova nel capoluogo lombardo dalla giornata di ieri. Il ragazzo, come vi abbiamo già scritto stamane, si sta sottoponendo alle visite mediche di rito presso la clinica meneghina La Madonnina, e una volta ottenuta l’idoneità sportiva firmerà il nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri per gli anni a venire. Nel frattempo emergono i dettagli economici della trattativa fra il Milan e le Aspirine. Se tutto andrà come previsto il Diavolo dovrebbe versare nelle casse dei tedeschi la cifra di 20 milioni di euro, che lieviterà di altri 4 milioni in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze, di gol e di eventuali trofei alzati al cielo. Una spesa decisamente interessante per un calciatore dall’enorme potenziale.

CALHANOGLU CALCIOMERCATO MILAN: UNA CARRIERA PERFETTA CON L’UNICO NEO DELLA SQUALIFICA – E’ ormai un nuovo giocatore del Milan, Hakan Calhanoglu. Il fantasista della nazionale turca, proveniente dal Bayer Leverkusen, è sbarcato nella giornata di ieri in Italia e in questi istanti si sta sottoponendo alle rituali visite mediche alla clinica La Madonnina, prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà al Milan. Una carriera sin qui perfetta quella del talentuoso turco classe 1994, sempre vissuta in Germania fra Kalrsruher, Amburgo e appunto Bayer. Un giocatore dalle qualità infinite, con lampi di genio in attacco, sull’esterno e a centrocampo. Un ragazzo capace di doti offensive, ma anche di tamponamento, il classico calciatore moderno che ogni squadra vorrebbe avere nella propria rosa. Resta un solo neo nella carriera di Calhanoglu, quello relativo alla squalifica di quattro mesi che lo stesso ha scontato in questa stagione. Nel 2011 aveva firmato un pre-contratto con il Trabzonspor poi non rispettato, e il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha deciso di condannare il ragazzo.

CALHANOGLU CALCIOMERCATO MILAN: VISITE MEDICHE IN CORSO PER IL NEO-ROSSONERO – L’ultimo colpo di questo scoppiettante calciomercato estivo di casa Milan è Hakan Calhanoglu. Il trequartista della nazionale turca, ormai ex Bayer Leverkusen, è sbarcato nella giornata di ieri a Milano, pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. Il ragazzo è arrivato questa mattina, attorno alle ore 8:00, alla clinica La Madonnina, per sottoporsi alle rituali visite mediche. Ovviamente, se otterrà l’idoneità sportiva, potrà firmare il contratto che lo legherà per le prossime stagioni al Milan. Un’operazione davvero interessante quella condotta dall’amministratore delegato Fassone, in compagnia del fido ds Mirabelli, che dovrebbe costare alle casse del club di via Aldo Rossi una cifra vicina al 21 milioni di euro in totale, con l’aggiunta di bonus. Classe 1994, Calhanoglu è il secondo calciatore turco a vestire la maglietta rossonera dopo Umit Duvala. Un’esperienza di certo non idilliaca quella a San Siro di quest’ultimo, rimasto a Milanello per una sola stagione, 2001-2002, con dieci presenze all’attivo.

Calhanoglu è un giocatore che senza dubbio regalerà tanta qualità allo scacchiere milanista. Un ragazzo a immagine e somiglianza di Vincenzo Montella, con il tecnico rossonero da sempre amante dei calciatori di qualità e dai piedi buoni. Utilizzabile sia nel ruolo di trequartista quanto in quello di esterno d’attacco, il nazionale turco è considerato uno dei migliori tiratori di calci piazzati dell’intero Vecchio Continente. Capita infatti di rado vedere il suddetto sbagliare una punizione, e la palla finisce quasi sempre in rete o comunque crea scompiglio nell’area avversaria. L’Aeroplanino lo utilizzerà a ridosso delle punte, nel 4-3-1-2, oppure potrebbe schierarlo sulla sinistra qualora dovesse adottare un 4-3-3, senza dubbio la disposizione tattica più in voga del momento. Nonostante le origini turche, Calhanoglu ha sempre giocato in Germania, dove ha esordito fra i professionisti a gennaio del 2012, fra le fila del Karlsruher. L’estate successiva lo sbarco in prestito ad Amburgo, poi la cessione a titolo definitivo nel club delle Aspirine nel 2014 dove il ragazzo è definitivamente esploso.

