Classifica Tour de France 2017 / La maglia gialla. Marcel Kittel in verde (3^ tappa, oggi)

Geraint Thomas, leader della classifica generale del Tour de France 2017 (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE: THOMAS IN TESTA NELLA GENERALE (3^ TAPPA, OGGI). KITTEL IN VERDE – Nella classifica a punti del Tour de France 2017 naturalmente spicca Marcel Kittel: il velocista tedesco della Quick-Step Floors indossa la maglia verde grazie alla vittoria di ieri nella volata di Bruxelles. Kittel guida dunque la classifica con 63 punti, in seconda posizione il francese Arnaud Demare a quota 38 punti, popi ecco in terza posizione l’altro sprinter tedesco Andre Greipel con 25 punti, davanti al nostro Sonny Colbrelli a quota 24. Chiude i primi cinque Mark Cavendish, che di punti ne ha accumulati 22. Di conseguenza la classifica è logicamente imperniata su chi ha fatto meglio ieri, dal momento che le tappe per velocisti da regolamento danno molti più punti rispetto ad esempio alle cronometro. Ecco perché il vincitore di sabato Geraint Thomas è solamente settimo con 20 punti, alle spalle anche di Taylor Phinney (secondo con 21 punti), che ha raccolto punti più con lo sprint intermedio nella fuga di ieri che con il discreto piazzamento nella crono d’apertura. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE: THOMAS IN TESTA NELLA GENERALE (3^ TAPPA, OGGI). PHINNEY A POIS – Parlando della classifica del Tour de France 2017, spendiamo adesso qualche parola per Taylor Phinney, l'americano della Cannondale-Drapac che oggi veste la maglia a pois grazie ai due Gpm conquistati nel corso della fuga di ieri. Maglia che potrebbe perdere già oggi, quando ci sarà in palio un buon gruzzolo di punti grazie ad un tracciato decisamente più mosso rispetto a quello di ieri, tuttavia questo giorno in maglia a pois è un bel premio per Phinney, grande talento delle cronometro che ricorderete vincitore della prima tappa del Giro 2012 e in rosa per tre giorni, la cui carriera è stata però condizionata da un gravissimo infortunio nel 2014. Otitmo cronoman, le salite di certo non sono la sua specialità, ma la rinascita di Phinney può passare anche da un giorno in maglia a pois. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE: THOMAS IN TESTA NELLA GENERALE (3^ TAPPA, OGGI) – Il Tour de France 2017 entrare ora davvero nel vivo con la sua 3^ tappa e così anche le sue classifiche ufficiali, quella generale che consegna l’iconica maglia gialla al suo leader in primis. Il percorso di oggi impegnare i protagonisti della Gran Boucle da Verviers a Longwy per 212.5km e alla partenza sarà ancora il britannico vincitore della prima frazione del Tour de France 2017 Geraint Thomas a partire avendo sulle spalle la maglia gialla. Il britannico che ha saputo mantenere la prima posizione in classifica anche nella seconda tappa ora dovrà però affrontare una fortissima concorrenza. Alle spalle dell’alfiere del Team Sky vi è il giovane rossocrociato Stefan Kung ad appena 5 secondi di distacco, con Kittel (vincitore della 2^ tappa) a 6 secondi.

Thomas dovrà anche vedersela con Kiriyenka, che mantiene un distacco di appena 7 secondi: tanti i ciclisti vicinissimi al leader della maglia gialla, che dubita oggi di poter arrivare la traguardo di finale con la sicurezza di poterla vestire per il quarto giorno di seguito. Non mancheranno anche oggi le emozioni per la classifica dedicata ai punti, dalla maglia verde, che ora è sulle spalle di Marcel Kittel a quota 63 punti e a +25 di vantaggio dal principale sfidante in graduatoria, ovvero Arnaud Demare, campione di Francia in carica. Per quanto riguarda la graduatoria per gli Under 25 del Tour de France 2017 il leader rimane lo svizzero della Bmc Stefan Kung, conservando anche il secondo posto in quella generale. Dietro al rossocrociato troviamo nella graduatoria il francese Latour e l’alfiere dell’Astana Lutsenko, distanti però rispettivamente 20 e 24 secondi.

La terza tappa del Tour de France 2017 sarà poi estremamente significativa anche per quanto riguarda la classifica dedicata agli scalatori e dove al momento troviamo lo statunitense della Cannondale Taylor Phinney leader con la maglia a pois. L’americano infatti ha vinto i due Gpm di 4^ categoria previsti nella prova di ieri, che concedevano al vincitore un punto ciascuno: la graduatoria quindi al momento comprende solo Phinney a 2 punti ma potrebbe rimpolparsi di nome già oggi. Sono infatti ben 4 i Gran Premi della Montagna in programma (3 di 4^ categoria e uno di terza categoria): non alture impossibili quindi ma che potrebbero movimentare non poco le cose anche in questa graduatoria.

CLASSIFICA GENERALE

1 G. Thomas TEAM SKY 04H 53' 10” 2 S. Kung BMC RACING TEAM 04H 53' 15” + 00' 05” 3 M. Kittel QUICK – STEP FLOORS 04H 53' 16” + 00' 06” 4 V. Kiriyenka TEAM SKY 04H 53' 17” + 00' 07” 5 M. Trentin QUICK – STEP FLOORS 04H 53' 20” + 00' 10” 6 C. Froome TEAM SKY 04H 53' 22” + 00' 12” 7 J. Van Emden TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 53' 25” + 00' 15” 8 M. Kwiatkowski TEAM SKY 04H 53' 25” + 00' 15” 9 H. Boasson DIMENSION DATA 04H 53' 26” + 00' 16” 10 N. Ardnt TEAM SUNWEB 04H 53' 26'' + 00' 16''



© Riproduzione Riservata.