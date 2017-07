Aurelio De Laurentiis contro tutti (Foto: LaPresse)

DE LAURENTIIS CONTRO TUTTI: "JUVENTUS? NOI A CARDIFF NON AVREMMO PERSO". LE FRECCIATINE A REINA E SARRI...

Stoccate alla Valentina Vezzali: ci va sempre giù pesante Aurelio De Laurentiis quando si tratta di colpire. Si è scatenato il presidente del Napoli in un forum organizzato dal quotidiano Il Mattino. Ha parlato a ruota libera e non poteva che puntare il suo mirino sulla Juventus: «Se non avessimo avuto quei gironi, magari saremmo arrivati noi in finale di Champions. E magari non avremmo perso 4-1...». Il club bianconero però non è la sua unica vittima. Una stoccata velenosa l'ha riservata anche al portiere Reina: «Sto cercando da mesi un'alternativa a Reina. Ci sto lavorando da due mesi ma non riesco a trovarla». Vorrebbe prendere un portiere su cui puntare e tenere comunque il portiere spagnolo, che vedrebbe bene come allenatore delle giovanili. Intanto Aurelio De Laurentiis gli lancia un messaggio eloquente: «Caro Reina, dici sempre che ami Napoli. Allora lavora con me per fare grande il Napoli e trovare con me un altro portiere, uno che non se la fa sotto in Champions sui campi delle grandi».

Una frecciatina la conserva invece per Maurizio Sarri, allenatore che elogia e al tempo stesso pungola. Lo considera un grosso investimento, ma ritiene che debba ancora capire la sua posizione: «Se io investo milioni ti devo dire: perché non lo fai giocare? È il gioco delle parti. Per me è il numero uno in Europa. Ma se l'anno scorso ho venduto per 90 milioni e investito per 170 voglio pure vedere che cosa ho comprato». Si parla quindi di calciomercato: Aurelio De Laurentiis conferma l'arrivo di Ounas, che firmerà stasera e poi partirà per il Trentino. Al Napoli comunque non manca nessuno, anzi è convinto che ci siano esuberi. I big però non si toccano: «Abbiamo respinto richieste per Koulibaly, Mertens, Strinic, Jorginho». Non è stato facile, perché bisogna competere con i fatturati di Juventus, Inter e Milan. Ma l'obiettivo di Aurelio De Laurentiis è non cambiare troppo per non dover ripartire sempre da zero.

Ha parlato anche di stadio: il patron del Napoli ha rilanciato l'idea del nuovo impianto a Bagnoli. Ha in mente, oltre a uno stadio moderno e tecnologico, ben quindici campi di calcio, di cui un paio a disposizione dei meno abbienti, una cantera su cui investire. Progetti e investimenti di Aurelio De Laurentiis per arrivare alla vittoria dello scudetto: «Prima o poi dobbiamo vincerlo, meglio prima che poi. Tutti dobbiamo fare uno sforzo perché sia così, dall’allenatore ai media».

