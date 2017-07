Angel Di Maria, Paris Saint Germain - LaPresse

DI MARIA ALL'INTER? CALCIOMERCATO LIVE: I DETTAGLI ECONOMICI DELLA PROPOSTA AL PSG – L’Inter è pronta a fare decollare definitivamente il suo calciomercato estivo 2017, e l’obiettivo principale continua ad essere Angel Di Maria. Il nuovo tecnico Luciano Spalletti, in perfetta sintonia con il ds Walter Sabatini, avrebbe messo nel mirino il calciatore della nazionale argentina considerato la prima scelta per far fare il salto di qualità al reparto offensivo e in generale all’intera squadra. Ma cerchiamo di scoprire nel dettaglio i numeri di questa possibile operazione. Al Paris Saint Germain bisognerà presentare un assegno da almeno 50 milioni di euro, meglio se vicino ai 60, mentre al giocatore andranno versati sul conto almeno 6/6,5 milioni di euro netti a stagione, che al lordo fanno circa 13 milioni, più di uno al mese. Cifre davvero importanti, giustificate però dalle enormi qualità del ragazzo sudamericano, che nella sua carriera ha già vestito le maglie di Real Madrid, Manchester United e appunto Paris Saint Germain: che la prossima casacca sia davvero quella nerazzurra?

DI MARIA ALL'INTER? CALCIOMERCATO LIVE: ANCHE JOAO MARIO E RABIOT NELLA TRATTATIVA – Inizia una settimana molto calda per il calciomercato di casa Inter. Dopo aver realizzato delle plusvalenze da circa 30 milioni di euro, e “sistemata” quindi la questione fair play finanziario, il club nerazzurro è pronto a dare vita ai primi grandi colpi in ingresso. In cima alla lista dei desideri segnata sul taccuino del direttore sportivo, Walter Sabatini, continua ad esservi lui, Angel Di Maria. L’esterno d’attacco del Paris Saint Germain e della nazionale argentina, è pronto a lasciare il Parco dei Principi dopo una stagione deludente, e vorrebbe rimettersi in gioco in un nuovo progetto come appunto quello interista. Del resto l’albiceleste ha già giocato in Spagna e in Inghilterra, e di conseguenza la prossima meta potrebbe essere l’Italia o tutt’al più la Germania. Attenzione alle indiscrezioni riportate stamane dal Corriere dello Sport, in cui si racconta di una possibile maxi operazione fra la società meneghina e quella parigina. Pare infatti che oltralpe starebbe guardando con grande interesse ad un calciatore interista, e precisamente al centrocampista della nazionale portoghese, Joao Mario.

Recentemente é avvenuto un incontro fra i vertici delle due società, in cui appunto i transalpini avrebbero manifestato attenzione nei confronti dell’ex Sporting Lisbona, sbarcato la scorsa estate ad Appiano Gentile in cambio di un assegno da 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma mai convincente. L’Inter ha aperto ad una cessione del lusitano, ma in cambio avrebbe chiesto non soltanto Di Maria, ma anche il talentuoso francese Adrien Rabiot, ormai da anni accostato alle big del Bel Paese. Una trattativa complessa quindi, ma non per questo impossibile da chiudere, soprattutto se tutte le volontà delle parti dovessero coincidere. Sarà fondamentale, per convincere Di Maria a trasferirsi a San Siro, capire quale stipendio metterà sul piatto la dirigenza interista, che non potrà scendere sotto i 6 milioni di euro, tenendo conto dei 9 che lo stesso dovrebbe attualmente percepire fino al 2019 con i parigini.

