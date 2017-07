Diretta Bulgaria-Inghilterra Under 19 / Info streaming video e tv: i protagonisti, formazioni, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Bulgaria-Inghilterra (LAPRESSE)

DIRETTA BULGARIA-INGHILTERRA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017, GRUPPO B). I PROTAGONISTI - Possiamo nominare due stelle che vedremo all’opera in questa Bulgaria-Inghilterra Under 19: sono entrambi inglesi, il terzino sinistro Ryan Sessegnon è un classe 2000 che gioca nel Fulham e lo scorso anno è stato protagonista nel Championship, giocando in ben 17 occasioni come titolare e subentrando 8 volte, con 5 gol e 3 assist a referto oltre a due reti messe a segno in tre partite di FA Cup. In Under 19 ha disputato 7 partite con un gol, mentre ha 15 apparizioni tra Under 16 e Under 17. L’altro giocatore che bisogna tenere d’occhio arriva dall’Arsenal: Joshua Da Silva è cresciuto nei Gunners e oggi ha 18 anni; si tratta di un centrocampista che può giocare come schermo davanti alla difesa e all’occorrenza si è disimpegnato anche come terzino sinistro. Dal 2015 fa parte dell’Under 18 dell’Arsenal: nell’ultima stagione ha messo insieme soprattutto cinque partite di Youth League (4 dal primo minuto) ma anche sei della fase finale di Premier League Under 18, venendo sostituito al 62’ della prima partita ma poi giocando sempre, a parte quando è stato convocato con gli Under 23 dove ha disputato 10 partite. Segna pochissimo (3 gol in 33 partite della stagione) ma potrebbe essere un elemento del quale Arsène Wenger potrebbe servirsi magari già anche in questa stagione, e che dunque il tecnico alsaziano potrebbe portare in prima squadra per fargli maturare un po’ di esperienza. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BULGARIA-INGHILTERRA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017, GRUPPO B). L’ARBITRO - Bulgaria-Inghilterra Under 19 sarà diretta dall’arbitro norvegese Ola Hobber Nilsen. Si tratta di un trentunenne che dal 2015 arbitra a livello internazionale; nella stagione appena conclusa ha diretto 14 partite complessive, 10 delle quali in campionato (ma non ha mai incrociato la capolista) e due delle qualificazioni agli Europei Under 19, con doppia vittoria esterna dell’Unghera contro Svizzera (1-2) e Armenia (0-4). Nilsen ha anche arbitrato una partita trionfale per l’Inghilterra: il 3 ottobre 2016, all’Aldo Drosina di Pola (Croazia) la nazionale Under 17 ha superato i pari età della Germania addirittura per 8.1, con le doppiette di Rhian Brewster e Danny Loeader e i gol di Angel Gomes, Jadon Sancho, Phil Foden e George McEachran. Le cifre stagionali dell’arbitro Nilsen ci parlano di un fischietto non troppo abituato a usare il pugno di ferro: in 14 partite ha estratto appena 35 cartellini gialli e due rossi (entrambi per doppia ammonizione) fischiando tre calci di rigore, non ha mai superato le cinque ammonizioni per partita e in ben otto casi si è fermato a due. Nel 2015 aveva arbitrato due partite della fase a gironi di Youth League, incrociando prima il Chelsea e poi il Valencia; già in due occasioni è stato impegnato in partite dei preliminari di Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BULGARIA-INGHILTERRA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017, GRUPPO B) - Bulgaria-Inghilterra sarà diretta dall'arbitro norvegese Ola Hobber Nilsen, si gioca alle ore 15:30 di lunedì 3 luglio e vale per la prima giornata degli rone B agli Europei Under 19 2017 Il match si disputerà allo stadio Mikheil Meshki della capitale georgiana, Tblisi, e ai nastri di partenza vede l'Inghilterra come naturale favorita, sebbene dalla Bulgaria siano attesi numerosi supporter. L'Inghilterra nel match precedente all'inizio del torneo non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi della Norvegia, superata con un sonoro 3-0. La formazione, pertanto, dovrebbe rimanere pressoché la stessa, anche se il commissario tecnico Keith Downing ha spesso abituato a sorprese dell'ultimo minuto.

Il modulo adottato dai tedeschi sarà il 4-2-3-1, con il quale i britannici cercheranno di aggirare la Bulgaria sugli esterni. In porta ci sarà Aaron Ramsdale, aiutato in difesa dal terzino destro Trent Arnold, dal terzino sinistro e capitano Jay Dasilva e dai due difensori centrali Trevoh Chalobah e Easah Suliman. A centrocmapo i due mediani di costruzione e interdizione saranno Tayo Edun sul centro-destra e Samuel Field sul centro-sinistra. Dinanzi a loro giocheranno i tre trequartisti, vale a dire l'ala destra Dujon Sterling, l'ala sinistra Ryan Sessegnon e il centrale Mason Mount.

La formazione titolare sarà completata dalla punta centrale Lukas Nmecha, che catalizzerà verso di sé la maggior parte dei palloni offensivi. La Bulgaria Under 19, nell'ultima partita ufficiale disputata, ha pareggiato per 1-1 contro Israele, non convincendo appieno il commissario tecnico Angel Stoykov che probabilmente starà pensando ad alcuni cambiamenti, per mettere in difficoltà l'Inghilterra.

Il modulo, che solitamente si presenta come un 4-3-3, in fase difensiva potrà diventare un 4-5-1 con l'abbassamento sulla linea di centrocampo dei due esterni offensivi. Fra i pali si posizionerà l'estremo difensore e capitano Daniel Naumaov, davanti a lui retroguardia a quattro composta dal terzino destro Petar Genchev, dal primo difensore centrale Petko Hristov, dal secondo difensore centrale Andrea Hristov e dal terzino sinistro Angel Lyaskov. A centrocampo il mediano sarà Tonislav Yordanov, con a fianco la mezzala destra Ivaylo Naydenov e la mezzala sinistra Georgi Yanev. Sulle face invece verranno schierati l'esterno destro Georgi Rusev e l'esterno sinistro Ivan Tilev, che dovranno sacrificarsi molto per non lasciare scoperta la difesa in fase di non possesso. L'ultimo tassello del puzzle sarà la punta centrale Kaloyan Krastev.

Quote: unibet.it propone il segno 1 per la vittoria della Bulgaria a 6,75, il segno X per il pareggio a 4,50 e il segno 2 per il successo dell’Inghilterra a 1,40, quindi nettamente favorito. Salvo variazioni di palinsesto, la partita degli Europei Under 19 tra Bulgaria ed Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale numero 373 del digitale terrestre e 211 di Sky; per gli abbonati a Mediaset Premium e Sky Sport possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione PremiumPlay e SkyGo. Aggiornamenti live sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.