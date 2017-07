Diretta Germania-Olanda Under 19/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Germania-Olanda (LAPRESSE)

DIRETTA GERMANIA-OLANDA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017, GRUPPO B) - Germania-Olanda, diretta dall'arbitro Mads-Kristoffer Kristoffersen è fra le partite più interessanti degli Europei Under 19, fra due squadre che hanno grande tradizione e che si daranno battaglia lunedì 3 luglio. La sfida avrà inizio alle 18:00 (ora italiana) al David Petriashvili Stadium della capitale Tbilisi, e seguirà la prima sfida del girone fra Bulgaria e Inghilterra. In questa edizione degli Europei Under 19, la Germania cercherà di portare a casa il trofeo per la terza volta, dopo i trionfi nel 2008 e nel 2014. L'Olanda invece non ha mai portato a casa l'Europeo sub 19 e ci vuole provare per la prima volta.

La squadra che uscirà vincitrice da questo incontro metterà una seria ipoteca sulla qualificazione come prima del girone e potrà pensare alle prossime gare con più tranquillità e serenità. Capitolo formazioni: la nazionale tedesca dovrebbe rimanere fedele all’undici proposto dal tecnico Frank Kramer nelle gare che hanno preceduto questa competizione, ad esempio la recente vittoria di misura contro Cipro. Il portiere titolare dei teutonici sarà Markus Schubert, che comanderà la squadra schierata con il modulo 4-3-3.

In difesa i terzini Dominik Franke e il capitano Felix Passlack, mentre i due difensori centrali saranno Gokhan Gul e Julian Chabot. A centrocampo il ruolo di mediano di rottura sarà interpretato da Niklas Schmidt, sostenuto dalla mezzala destra Sidney Friede e dalla mezzala sinistra Dennis Geiger. I tre attaccanti saranno l'ala destra Aymen Barkok, l'ala sinistra Robin Hack e la punta centrale Etienne Amenyido, autore di una doppietta nell'ultima gara disputata dalla compagine tedesca under 19.

L'Olanda del ct Maarten Stekelenburg, omonimo del portiere ex Roma oggi all’Everton, dovrebbe rispondere con uno schieramento speculare. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Justin Bijlow, protetto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Giovanni Troupeé, dal terzino sinistro Owen Wijndal e dai due difensori centrali Sherel Floranus e Rick Van Drongelen, quest’ultimo capitano delle selezione oranje. Il reparto centrale vedrà in azione il mediano d'interdizione Odysseus Velanas assieme alle due mezzali, Dani De Wit e Teun Koopmeiners. Anche gli arancioni utilizzeranno il tridente offensivo, che sarà composto dall'ala destra Ferdi Kadioglu, dall'ala sinistra Justin Kluivert (figlio dell'ex attaccante Patrick) e dalla punta centrale Joel Piroe.

Dando un’occhiata ai pronostici per la sfida di Tbilisi, emerge un certo equilibrio di partenza nelle valutazioni dei bookmakers: su unibet.it troviamo il segno 1 per la vittoria della Germania a quota 2,00, il segno X per l’eventuale pareggio fissato 3,30 e il segno 2 per il successo dell’Olanda a quota 3,50. Favoriti quindi i tedeschi. La partita degli Europei Under 19 tra Germania ed Olanda sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale numero 372 del digitale terrestre e 210 di Sky: collegamento dalle ore 17:45 e telecronaca dalle 18:00. Gli abbonati a Mediaset Premium e Sky Sport potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni PremiumPlay e SkyGo. Aggiornamenti live sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.