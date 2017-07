Diretta / Giro Rosa 2017 info streaming video e tv: tutte in strada! Percorso 4^ tappa (oggi 3 luglio 2017)

Diretta Giro Rosa: Elisa Longo Borghini (LaPresse)

DIRETTA GIRO ROSA 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 4^ TAPPA (OCCHIOBELLO-OCCHIOBELLO, OGGI 3 LUGLIO). SI COMINCIA - Sta per cominciare la quarta tappa del Giro Rosa: come abbiamo già ampiamente detto, i 118 km in programma nella Occhiobello-Occhiobello saranno completamente pianeggianti, dunque ci aspettiamo un altro arrivo in volata di gruppo a ranghi compatti, come già ieri sul traguardo di San Vendemiano al termine di una frazione che a dire il vero qualche difficoltà la presentava, su tutte il Muro di Ca’ del Poggio. Stavolta invece siamo nella bassa Pianura Padana, a poca distanza dal delta del Po, che sarà scavalcato per due volte, andando dalla provincia di Rovigo a quella di Ferrara e viceversa, ma sono zone nelle quali per trovare dalla salita ci si può affidare solo ai cavalcavia. Tutto questo per dire che occasione migliore per un secondo arrivo in volata non ci può essere, ma per scoprire se l’epilogo della quarta tappa Occhiobello-Occhiobello sarà davvero allo sprint non resta che cedere la parola alla strada del Giro Rosa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO ROSA 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 4^ TAPPA (OCCHIOBELLO-OCCHIOBELLO, OGGI 3 LUGLIO). PARLA HANNAH BARNES - Oggi la quarta tappa del Giro Rosa dovrebbe vedere di nuovo protagoniste le velociste sul traguardo di Occhiobello, dunque è particolarmente interessante andare a leggere le dichiarazioni della vincitrice della tappa di ieri, la britannica Hannah Barnes che si è imposta un po’ a sorpresa sul traguardo di San Vendemiano. La stessa Barnes ha ammesso che il suo compito doveva essere un altro: “Avevamo deciso di fare lo sprint per Barbara Guarischi, ma a 200 metri dal traguardo non era posizionata bene e mi ha urlato ‘Go!’. Penso che questa sia una delle mie vittorie più grandi”, possiamo leggere sulla Gazzetta dello Sport. Sicuramente solo il titolo nazionale britannico conquistato l’anno scorso può essere paragonato a una tappa del Giro d’Italia, che in campo femminile è la corsa più importante del mondo. Hannah Barnes ha la velocità nel sangue: “Mi piacerebbe guidare una Formula 1. Il pilota preferito è Hamilton. Nel 2012 ho lavorato in hotel e un giorno ho servito un cappuccino a Michael Schumacher”. Oggi tornerà a lavorare per la Guarischi oppure adesso è lei la velocista di riferimento per la Canyon-Sram? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO ROSA 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 4^ TAPPA (OCCHIOBELLO-OCCHIOBELLO, OGGI 3 LUGLIO) - Oggi il Giro Rosa 2017, edizione numero 28 del Giro d’Italia femminile di ciclismo ci propone la sua quarta tappa: appuntamento perfetto per le velociste nella Occhiobello-Occhiobello di 118 km, la frazione con il percorso più facile di tutto il Giro Rosa. Sia la partenza sia l’arrivo avranno luogo in questa località della provincia di Rovigo, dunque in piena Pianura Padana: nemmeno una saltella lungo tutto il percorso, al massimo qualche cavalcavia. Si tratterà di fatto di un lungo anello: dopo la partenza, che avrà luogo alle ore 12.15, si pedalerà verso nord, toccando anche il capoluogo Rovigo, poi si scenderà, attraversando Bosaro dove sarà collocato il primo traguardo volante e attraversando il Po per giungere a Ferrara - dove ci sarà il secondo sprint intermedio - prima di risalire verso l’arrivo, attraversando una seconda volta il Po per rientrare in Veneto e contendersi la vittoria di tappa presumibilmente in uno sprint di gruppo a ranghi compatti sul rettilineo del traguardo ad Occhiobello.

Dovremmo dunque assistere alla rivincita della volata di ieri a San Vendemiano, vinta dalla britannica Hannah Barnes della Canyon-Sram davanti alla finlandese Lotta Lepisto e alla olandese Kirsten Wild. La classifica generale invece è ancora condizionata da quanto era successo nelle prime due giornate e vede in maglia rosa l’olandese Anna Van Der Breggen della Boels-Dolmans con 18” di vantaggio sulla connazionale Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) e 26” sulla nostra Elisa Longo Borghini (Wiggle-High5), che occupa la terza posizione. Oggi non dovrebbero esserci scossoni, ma solo un lungo avvicinamento alla volata finale. Per scoprire come andrà questa quarta tappa del Giro Rosa, non ci sarà una vera e propria diretta tv e quindi nemmeno una diretta streaming video, ma le fasi salienti saranno comunque visibili in televisione grazie a una sintesi di circa 20 minuti su Rai 3 al termine della tappa del Tour de France maschile, di conseguenza anche in streaming sul sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA SINTESI DELLA 4^ TAPPA DEL GIRO ROSA 2017

