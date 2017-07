Diretta/ Italia Russia U17: info streaming video e tv, risultato live (Volley maschile, Europei)

Diretta Italia Russia U17 (LaPresse)

DIRETTA ITALIA RUSSIA UNDER 17: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE EUROPEI) - Italia-Russia U17, diretta dal duo arbitrale Ari Jokelainen e Nils Weickert è la partita di volley maschile in programma per oggi lunedì 3 luglio 2017 alle ore 14.00 secondo il fuso italiano presso il Municipality Sports and Congress Center (Hall B) di Konya in Turchia valida come primo match della fase a giorni degli Europei di categoria. Gli azzurrini di ct Bruno Morganti sono pronti a scendere in campo per difendere il tricolore nella competizione di categoria, alla sua prima edizioni iridata: ma prima d’ora infatti la confederazione europea aveva organizzato tale torneo per la categoria Under 17 maschile e la tensione è già al massimo.

Il torneo è quindi inedito ma la formula non appare più di tanto sorprendete per coloro che già conoscono anche a grandi linee come funzionano le competizioni organizzate della federazione europea di volley ovvero la Cev. Due tornei di qualificazioni che si sono svolti tra gennaio e aprile da cui sono state selezionate 24 squadre Under 17: nel primo round hanno ottenuto la qualificazione diretta alla fase finale 5 squadre (la prime di ogni girone) mentre le 17 hanno dovuto affrontare un secondo torneo preliminare (da cui sono poi uscite 6 squadre per il tabellone finale). Ora la competizione vede due gruppi da 6 squadre ciascuno da cui secondo la classifica finale passeranno in semifinale solo le prime 4 squadre qualificate: le nazioni che hanno raggiunto il 3-4 piazzamento si affronteranno per i posti dal 5-8, mentre le big si giocheranno le semifinali e le finali per le medaglie più preziose.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Russia U17, in programma per le ore 14.00 secondo il fuso italiano non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state rese disponibili informazioni riguardanti la diretta streaming video del match di volley maschile per gli Europei di categoria. Consigliamo per tanto di collegarsi al sito ufficiale della confederazione europea all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live della partita

