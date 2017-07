Gigio Donnarumma, portiere Milan - LaPresse

DONNARUMMA RINNOVA? CALCIOMERCATO MILAN: FIRMA VICINA MA I ROSSONERI NON MOLLANO REINA – Dovrebbe arrivare a breve il rinnovo del contratto di Gianlugi Donnarumma con il Milan. Se tutto andrà per il verso giusto alla fine il portiere rossonero prolungherà l’attuale accordo (scadenza 30 giugno del 2018), almeno di altre tre stagioni, con un ingaggio da ben 5 milioni di euro netti annui. Una netta inversione di tendenza rispetto a quello che accadeva soltanto pochi giorni fa, con il 18enne pronto a salutare il Diavolo nonostante le precedenti dichiarazioni d’amore. La fumata bianca dovrebbe arrivare a breve, forse già nella giornata di domani, ma comunque il Milan non smette di guardarsi attorno, pronto a dare vita al cosiddetto Piano B. Nel caso in cui la situazione dovesse naufragare definitivamente, in quel di via Aldo Rossi vogliono farsi trovare pronti, ed avrebbero già in mente su chi puntare: il prescelto sarebbe Pepe Reina, portiere d’esperienza del Napoli e della nazionale spagnola, che di fatto andrebbe a difendere la porta rossonera per una stagione, fino a quando non esploda Plizzari, altro giovane guardiano di proprietà Milan.

DONNARUMMA RINNOVA? CALCIOMERCATO MILAN: FIRMA VICINA MA LA PROPOSTA PSG È CLAMOROSA – Sembrerebbe ormai vicina alla conclusione la vicenda di calciomercato con protagonista il Milan e Gigio Donnarumma. L’estremo difensore è pronto a tornare sui suoi passi, e spalleggiato dalla famiglia sarebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri. Nonostante l’opposizione di Mino Raiola, il ragazzo rimarrà ancora a Milanello e nel giro di pochi giorni la telenovela dovrebbe finalmente vedere la parola fine. Nel frattempo è clamoroso il retroscena svelato dal collega Alfredo Pedullà, attraverso le pagine del proprio sito. Sembra infatti che su Donnarumma non vi siano soltanto Juventus e Real Madrid, ma anche e soprattutto il Paris Saint Germain. Il club transalpino, noto per le sue riserve auree praticamente infinte, avrebbe proposto al giovane milanista un assegno in bianco da firmare a proprio piacimento. Inoltre a Raiola andrebbe una mega commissione nel caso andasse a buon fine il trasferimento: una proposta che però è stata declinata dal portiere.

DONNARUMMA RINNOVA? CALCIOMERCATO MILAN: FIRMA VICINA, GIGIO VUOLE IL ROSSONERO – Inizia una settimana caldissima per il calciomercato di casa Milan, e non solo. Oggi il club rossonero si troverà a Milanello per il pre-raduno, ma l’attenzione degli addetti ai lavori sarà senza dubbio rivolta alle indiscrezioni di mercato delle ultime ore. Al centro delle voci, ovviamente, il prolungamento del contratto di Gigio Donnarumma. L’estremo difensore 18enne sembrerebbe essere tornato sui suoi passi, e dopo il “no” delle scorse settimane, pare sia pronto a rimettersi in gioco e a prolungare il proprio contratto con il club meneghino, che ricordiamo, scadrà al 30 giugno del 2018, fra meno di un anno. Come sottolineato stamane dall’autorevole Corriere della Sera, entro 48 ore arriverà la conclusione di questa telenovela, con il tanto annunciato nuovo incontro fra i vertici milanisti, leggasi l’ad Fassone e il ds Mirabelli, e Mino Raiola, procuratore di Gigio. Non dovrebbero esserci clamorosi colpi di scena, con Donnarumma che dirà sì ad un prolungamento da cinque milioni di euro netti a stagione, l’offerta messa sul piatto dal Milan due settimane fa.

Raiola, a dire il vero, vorrebbe ancora che il proprio assistito lasciasse il Milan, sia per un suo ritorno economico personale, sia perché non convinto dal progetto rossonero, a tutt’oggi un grande punto interrogativo non soltanto dal punto di vista tecnico/sportivo, quanto e soprattutto da quello finanziario, viste le molte incognite legate alla nuova dirigenza cinese. Peccato però che Donnarumma la pensi diversamente, e spalleggiato in particolare dalla propria famiglia, ha voglia di tornare sui suoi passi, per sposare davvero la casacca rossonera che tanto ama. A riprova di ciò, il fatto che i parenti stretti del giovane portiere saranno presenti al fatidico incontro, di modo che Raiola si trovi di fatto in una posizione debole rispetto al resto degli invitati. Fra le questioni che verranno trattate, in particolare, la famosa clausola rescissoria, che Raiola ha sempre voluto spingere al ribasso, a differenza invece della società di via Aldo Rossi, che punta a strappare una cifra dai 50 milioni di euro in su.

