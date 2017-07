Rick Karsdorp, ex Feyenoord - Instagram

INFORTUNIO KARSDORP AS ROMA NEWS: INTERVENTO RIUSCITO, UN MESE DI STOP PER IL NEO-ACQUISTO – Fra i nuovi arrivi di casa Roma per il calciomercato estivo 2017, c’è anche Rick Karsdorp. Il terzino destro del club giallorosso è sbarcato dal Feyenoord negli scorsi giorni con la formula del prestito con riscatto. Un inizio di avventura che però è partita a rilento visto che lo stesso calciatore era infortunato al ginocchio, così come da controlli medici effettuati presso la clinica Villa Stuart. Nulla di gravemente preoccupante comunque, e lo stesso Karsdorp si è sottoposto stamattina ad intervento chirurgico in artroscopia presso la stessa clinica capitolina. L’intervento è perfettamente riuscito come ha comunicato poco fa il sito del club giallorosso.

Ecco cosa si legge sullo spazio web della squadra romana: «L’operazione ha messo in evidenza una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro. L'intervento è tecnicamente riuscito. L'atleta comincerà da subito il percorso riabilitativo stabilito con prognosi stimabile ad oggi in 4 settimane circa». Un mese di stop quindi per il giovane olandese classe 1995, che potrà così tornare a calcare i campi da gioco a inizio agosto, forse giusto in tempo per prepararsi in vista della stagione di calcio 2017-2018. Ricordiamo che il trasferimento di Karsdorp dal Feyenoord alla Roma è un'operazione tutt’altro che di secondo piano, visto che i capitolini hanno investito ben 19 milioni di euro per avere il giovane terzino, facendogli firmare un contratto con scadenza 30 giugno del 2022. Karsdorp inizierà la riabilitazione nel centro sportivo di Trigoria, poi proseguirà il suo percorso con il resto della squadra a Pinzolo, dove la formazione giallorossa sarà in ritiro fra il 7 e il 17 luglio.

