Nikola Kalinic, Fiorentina

KALINIC AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE: DAI CINESI DEL TIANJIN A QUELLI ROSSONERI – Il prossimo colpo del calciomercato estivo di casa Milan dovrebbe essere Nikola Kalinic. Ormai archiviata anche l’operazione Chalanoglu, il club rossonero si sta soffermando sulla ricerca di una prima punta che possa regalare a Montella quella ventina di gol stagionali, necessari per rinforzare appunto il reparto offensivo del Diavolo. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, alla fine il calciatore della Fiorentina riuscirà a trasferirsi in un club “cinese”, dopo esserci andato molto vicino lo scorso mercato di gennaio. Non tutti ricordano infatti che Kalinic fu ad un passo dallo sbarco in estremo oriente fra le fila Tianjin Quanjian: quest’ultimo aveva messo sul piatto un ingaggio faraonico da 12 milioni di euro netti stagionali per tre anni, in poche parole, un milione al mese per giocare in Cina. Alla Fiorentina, invece, sarebbero andati 40 milioni per il cartellino del 29enne attaccante. Peccato però che alla fine la trattativa saltò per via dell’intermediario di Kalinic, Fali Ramadani, che chiese addirittura 20 milioni di euro di commissione alla proprietà cinese. I cinesi non ne vollero più sapere nonostante fossero pronti a versare cash la cifra necessaria per l’acquisto del cartellino.

KALINIC AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE: OFFERTI 20 MILIONI, SI TRATTA AD OLTRANZA – Prosegue senza sosta lo scoppiettante calciomercato di casa Milan. Il club rossonero, dopo aver chiuso il colpo con il Bayer Leverkusen riguardante Chalanoglu, è ora pronto ad acquistare una nuova prima punta. Il prescelto, come ormai da qualche settimana a questa parte, è Nikola Kalinic. 29enne attaccante della nazionale croata, di proprietà della Fiorentina. Ieri è uscito allo scoperto il direttore sportivo della Viola, Pantaleo Corvino, facendo chiaramente capire che il giocatore è sul mercato, ma le due società dovranno trovare un’intesa economica. Il Milan avrebbe presentato una proposta concreta da 20 milioni di euro, ma il club toscano ne vorrebbe almeno 25. La distanza è tutt’altro che incolmabile e non è da escludere che alla fine possa rientrare qualche contropartita tecnica che possa mettere tutti d’accordo, magari qualche ragazzo della Primavera rossonera.

La cosa certa è che si sta ormai delineando il Milan 2017-2018, una squadra che di fatto è stata rivoluzionata rispetto alla passata stagione, con 8/11 rappresentati da volti nuovi. A Fassone e Mirabelli manca il tassello prima punta, con Carlos Bacca che nel frattempo è dato molto vicino all’Olympique Marsiglia, e il centrocampista centrale da inserire in mezzo al campo, con Biglia in pole position. Fino ad ora sono già stati investiti ben 135 milioni di euro per Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessiè, Andrè Silva, Borini e Calhanoglu, che dovrebbero a breve lievitare a circa 180 con il doppio colpo in canna firmato Conti e appunto Kalinic. Un calciomercato estivo davvero scoppiettante, come non si vedeva ormai da diversi anni dalle parti di Milanello. Una squadra che si sta forgiando a immagine e somiglianza di Vincenzo Montella, con il tecnico rossonero che ha chiesto alla dirigenza, giocatori di qualità per vincere e nel contempo regalare il bel gioco, la filosofia che ormai da trent’anni accompagna la squadra meneghina, ma che nelle ultime stagioni era decisamente scemata.

