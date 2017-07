MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI / Il pilota romano pronto all'esordio in classe regina da campione?

Franco Morbidelli (LaPresse)

MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI, PRESTO L'ESORDIO IN CLASSE REGINA DA CAMPIONE? - Che Franco Morbidelli paia un predestinato nel mondo delle corse appare davvero evidente ormai specialmente dopo il sesto successo ottenuto in Moto2 al Gp della Germania 2017 che ha aumentato il vantaggio del pilota romano nella classifica del mondiale piloti. Con 174 punti in graduatoria l’alfiere della EG 0,0 Marc Vds pare aver già agguantato il titolo della Moto2 o comunque pare molto vicino benché manchino ancora 9 gare alla conclusione della stagione, ma il suo talento non è rimasto inosservato. Giusto pochi giorni fa infatti lo stesso Franco Morbidelli ha dichiarato che è pronto a esordire nella classe superiore del motomondiale con il proprio team Estrella Galicia 0,0. Di fatto il pilota romano ha prolungato il suo contratto di due anni con un’opzione per il 2020 se vorrà continuare sempre nella Motogp, dove esordirà prossimamente: “Sono emozionato al pensiero della MotoGP e sono felice di fare il salto nella classe regina con il team e con le persone che conosco e con le quali sto già lavorando. E' una bella sfida, ma è decisamente proprio l'obiettivo che mi ero posto” il commento del pilota romano che potrebbe avvicinarsi al salto di qualità con in tasca un titolo mondiale.

MOTO 2, FRANCO MORBIDELLI, IL PILOTA ROMANO LEADER DELLA CLASSIFICA MONDIALE- E’ quello di Franco Morbidelli il nome che campeggia in testa alla classifica del mondiale della Moto2: il pilota romano della EG 0,0 Marc Vds trovando il sesto successo della stagione 2017 al Gp della Germania che si è svolto ieri pomeriggio sul circuito del Sachsenring si è confermato leader della graduatoria con ben 174 punti. Sono quindi ora ben 34 i punti che lo distanziano dal rivale svizzero Thomas Luthi che ieri sempre alla prova tedesca ha fallito nell’obbiettivo di ridurre il distacco con lo stesso Morbidelli, cadendo in piena bagarre al 12^ giro del Gran Premio del Sachsenring. Su 9 prove della Moro 2 disputate Franco Morbidelli ha raccolto ben 6 vittorie e solo un ritiro, oltre che due piazzamenti nella top five: un risultato davvero impressionante e che pare davvero consegnare con largo anticipo il titolo di campione del mondo della categoria nelle mani del romano classe 1994.

IL ROMANO: STO VIVENDO UN SOGNO – Sesto successo stagionale e leader del mondiale di Moto2 con ben 34 punti di vantaggio: non è un caso che Franco Morbidelli abbia commentato in questo modo la situazione “sto vivendo un sogno”. Il pilota romano al termine del Gp di Germania 2017 e con il prospetto della classifica del mondiale davanti ha infatti poi dichiarato: “Incredibile, quasi non mi spiego: sono impressionato da cosa sto facendo! Non mi aspettavo un rendimento del genere, sto scoprendo di essere un pilota vincente: sto vivendo un sogno e non vorrei svegliarmi”. Di certo quanto ottenuto finora nella stagione non ha sorpreso solo Morbidelli ma anche tutti i suoi fan e gli appassionati, che ben consci del valore del pilota della EG 0,0 Marc Vds comunque non ci si aspettava un tale exploit, che per poco ha sfiorato anche il record di vittorie di seguito. Dopo la 4^ posizione nella classifica del mondiale Moto 2 della scorsa stagione, di certo ci si aspettava molto dal talento romano, che ora salvo clamorose débâcle appare indirizzato verso il suo primi titolo di categoria.

