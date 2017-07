PALIO DI SIENA 2017 2 LUGLIO / Il vincitore è la Giraffa: il Triplete di Scompiglio

Palio di Siena, vince la Giraffa (foto LaPresse)

VINCITORE PALIO DI SIENA 2017 : TRIONFA LA GIRAFFA. IL TRIPLETE DI SCOMPIGLIO - Il grande protagonista del Palio di Siena 2017 è senza dubbio Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, vincitore per la terza volta consecutiva dopo la doppietta dell’anno scorso con la Lupa. Dunque Scompiglio ha fatto il Triplete al Palio di Siena, potremmo dire. Il suo 2016 è stato memorabile, con le vittoria sia il 2 luglio sia il 16 agosto in sella entrambe le volte a Preziosa Penelope per la contrada della Lupa, mentre stavolta si è imposto per la Giraffa in sella a Sarbana. D’altronde che Scompiglio fosse un predestinato del Palio di Siena si era capito già in occasione del primo Palio che disputò: era il 16 agosto 2007 e Bartoletti vinse per il Leocorno in sella a Brento. La seconda vittoria nella carriera di Scompiglio arrivò il 16 agosto 2012 con Lo Specialista per la contrada di Valdimontone, poi appunto la tripletta nelle ultime tre edizioni. Non c’è dubbio: Jonatan Bartoletti ha davvero portato Scompiglio nell’albo d’oro del Palio di Siena, perché cinque vittorie a soli 36 anni di età sono un ruolino di marcia eccezionale e perché dal 1900 in poi solo Trecciolino era riuscito a cogliere tre successi consecutivi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VINCITORE PALIO DI SIENA 2017 : TRIONFA LA GIRAFFA. IL BILANCIO STORICO - La Giraffa ha vinto il Palio di Siena 2017 del 2 luglio. Facciamo dunque un tuffo nella storia del Palio di Siena per rievocare tutti i successi della Imperiale Contrada della Giraffa - questa la denominazione ufficiale. Va detto che, tornando indietro nel tempo, si trovano anche delle corse non ufficialmente riconosciute dal Comune di Siena, fra le quali in sei casi avrebbe vinto proprio la Giraffa. Limitandoci però alle edizioni ufficialmente riconosciute del Palio, ecco che le vittorie assommano a 35, la prima delle quali risale al 27 aprile 1655. Nel Seicento abbiamo tre successi della Giraffa, poi cinque vittorie nel Settecento, ben nove nell'Ottocento, ma è il Novecento che ha dato il maggior numero di soddisfazioni alla Giraffa, con 15 successi. Il Duemila invece per ora ha portato tre affermazioni: il 2 luglio 2004, il 16 agosto 2011 e naturalmente ieri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VINCITORE PALIO DI SIENA 2017 : TRIONFA LA GIRAFFA - E’ stato un Palio di Siena, come di consueto, dalle mille emozioni quello andato in scena domenica 2 luglio. E’ stata la Giraffa la contrada trionfatrice, una gara condotta in testa dall’inizio alla fine dal fantino Jonathan Bartoletti che trionfa nella corsa per la terza volta consecutiva, dopo aver piazzato la doppietta in sella alla Lupa nel 2016. Dopo la caduta del fantino della Torre, il primo Palio di Siena del 2017 si è risolto in un avvincente testa a testa fra la Giraffa e l’Aquila, che ha tentato il sorpasso decisivo fino all’ultima Curva di San Martino, senza riuscire però a piazzare l’allungo decisivo. La Giraffa è tornata così a vincere il Palio di Siena dopo un digiuno che durava dal 16 agosto del 2011, con Andrea Mari come fantino. Nel palio del 2 luglio la Giraffa non si imponeva invece da 13 anni, quando il 2 luglio del 2004 il cavallo coi vessilli biancorossi fu condotto alla vittoria finale da Alberto Ricceri, ma solo in parte visto che il cavallo riuscì a vincere da scosso, essendo caduto il fantino.

PALIO DI SIENA 207: PARTENZA SOFFERTA, TARTUCA RITIRATA - E’ stato comunque un Palio di Siena particolarmente tribolato: la partenza infatti è stata ritardata moltissimo dal cavallo della Tartuca, che si rifiutava di prendere posizione per la partenza. Alla fine l’intervento dei veterinari ha stabilito come il cavallo avesse probabilmente qualche problema e non fosse in grado, o comunque non avesse la dovuta tranquillità, per correre. Si è temuto che il Palio dovesse essere rimandato, eventualità che già si era verificata in passato: invece alla fine il Mossiere ha comunicato il ritiro della Tartuca, dopodiché la Mossa è stata abbastanza veloce, con la corsa che è stata molto fluida ed emozionante. L’Aquila resta così la contrada “nonna”, quella da più tempo senza vittorie: se fosse riuscita a superare la Giraffa all’ultima curva, avrebbe interrotto un digiuno di vittorie arrivato ormai ad un quarto di secolo, con l’ultima affermazione dell’Aquila risalente al 3 luglio 1992.

