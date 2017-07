Pronostici Wimbledon 2017/ Quote e scommesse del Torneo: match di lunedì 3 luglio (1^ turno)

Pronostici torneo di Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

PRONOSTICI WIMBLEDON 2017: LE QUOTE SUL TORNEO DELLO SLAM DI TENNIS (3 LUGLIO) - Mancano soltanto poche ore all’inizio di Wimbledon 2017, e dunque siamo pronti con i pronostici su questo torneo: l’appuntamento dello Slam è il più prestigioso nella stagione del tennis. Tradizione (l’obbligo di vestirsi unicamente di bianco per giocare, le fragole con crema servite sugli spalti), i campi in erba, la vecchia Inghilterra che in un modo o nell’altro affascina sempre: a Wimbledon c’è un’atmosfera speciale, lo sentono i giocatori e lo sentono gli spettatori che ogni anno si accalcano sulle tribune per seguire i match. Nell’attesa del programma ufficiale di domani, possiamo certamente analizzare per i nostri pronostici le quote che sono legate ai vincitori del torneo; prendiamo a riferimento la Snai, una delle tante agenzie di scommesse a proporre le giocate su Wimbledon 2017.

PRONOSTICO FOGNINI-TURSUNOV - Secondo l’agenzia di scommesse, il nostro tennista è favorito: Fabio Fognini è una testa di serie di Wimbledon 2017 e sta giocando un buon tennis, il russo invece ha superato da tempo il suo periodo migliore. Per due volte Tursunov è stato agli ottavi di Wimbledon, consecutive ma anche distanti 11 anni da oggi; la Snai ci dice che la vittoria di Fognini vale 1,25 contro il 4,10 per l’affermazione del russo. Vale 1,35 il primo set vinto da Fabio, siamo a 2,90 per l’affermazione di Tursunov; un Fognini da 3-0 vale 2,30 contro il 9,00 per il primo turno superato al tie break, se invece volete scommettere sul 3-0 del russo la vincita sarebbe decisamente più alta e varrebbe 14,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICO SEPPI-GOMBOS - Se Fognini è favorito, Andreas Seppi lo è ancora di più contro lo slovacco Norbert Gombos che per la prima volta entra nel tabellone principale di uno Slam, e le cui tre vittorie in tornei Challenger non possono certo competere con i due quarti di finale che l’altoatesino ha giocato nei Major, oltre ai tre titoli Atp. Vero è anche che Seppi a Wimbledon non è mai andato oltre gli ottavi, e l’ultima volta è successo cinque anni fa; tuttavia anche così la sua vittoria non dovrebbe essere in discussione, tanto che il 4,65 che accompagna l’affermazione di Gombos è una quota forse anche troppo bassa. Siamo invece a 1,20 per la vittoria di Seppi, che vi farebbe guadagnare 1,30 volte la somma giocata se dovesse portare a casa il primo set; il 3-0 dell’azzurro vale 2,20, se volete provare il colpo grosso dovete puntare sulla vittoria di Gombos in tre set, eventualità che vale addirittura 18,50.

PRONOSTICO GIORGI-CORNET - Sicuramente il match più interessante tra quelli che riguardano gli italiani. Camila Giorgi rischia tanto: ha un ottavo a Wimbledon che risale al 2012, da allora non ha più raggiunto certi livelli e Alizé Cornet è una giocatrice che ai Championships aveva fatto fuori Serena Williams (2014) e che certamente sa come si vincono partite di un certo tipo anche se lei stessa non ha mai superato il quarto turno di uno Slam. Le quote Snai danno ragione a Camila: 1,55 per la sua vittoria contro il 2,45 per la vittoria della francese, che vi farebbe guadagnare 2,30 la somma giocata se si dovesse imporre in due set. In campo femminile ovviamente le eventualità sono solo quattro; quella che porta in dote la vincita maggiore è un 2-0 a favore della Cornet, ma siamo soltanto a 3,80. Si può ovviamente puntare anche sul numero totale di set che si giocheranno: 1,50 in caso di due set, 2,35 in caso di tre set.

PRONOSTICO VINCI-KR. PLISKOVA - A Wimbledon Roberta Vinci ha raggiunto due volte gli ottavi, ma non ci arriva da quattro anni; l’erba non è mai stato il suo regno e anche oggi potrebbe pagare, contro una Krystina Pliskova che ha avuto un percorso più “lento” rispetto alla gemella Karolina ma sta emergendo negli ultimi tempi. Per noi Roberta rimane comunque favorita, per l’esperienza e per la maggiore qualità che sa mettere in campo; non la pensa così la Snai, che assegna una quota di 1,65 alla vittoria della giocatrice ceca contro il 2,20 per l’affermazione della tarantina. Analizzando invece le quote nel dettaglio, scopriamo che vale 4,85 un 2-1 a favore della Vinci, mentre siamo a 4,00 se al terzo set si dovesse imporre la Pliskova; qui si punta sostanzialmente sul fatto che il match si concluda in due set, a prescindere da chi sarà a passare il turno. Infatti siamo a 1,55 per l’eventualità che i set totali siano 2, se si dovesse chiudere al terzo la quota varrebbe 2,30 la posta in palio.

