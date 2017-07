Rabiot all'Inter? Calciomercato news, Ausilio pronto a sacrificare Joao Mario

Adrien Rabiot: l'Inter lo punta sul calciomercato estivo (Foto LaPresse)

RABIOT ALL’INTER? CALCIOMERCATO NEWS, JOAO MARIO POSSIBILE SACRIFICATO - Non solo Angel Di Maria: in questo calciomercato estivo l’Inter guarda in casa Paris Saint-Germain per altri due giocatori. Uno è il terzino destro Serge Aurier, l’altro è Adrien Rabiot: ha solo 22 anni, ma è titolare nella formazione parigina praticamente da quando è tornato dal prestito a Tolosa (quattro stagioni) ed è un osservato speciale non soltanto dei nerazzurri (in passato la Roma ci aveva fatto più di un pensiero). Per arrivare a lui, l’Inter sarebbe disposta a vendere anche Joao Mario, arrivato soltanto un’estate fa: lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega come il centrocampista portoghese possa essere il sacrificato d’eccellenza. In questo momento il Psg è un cantiere aperto nel reparto di mezzo: Marco Verratti e Thiago Motta hanno le valigie in mano, Blaise Matuidi potrebbe lasciare (su di lui c’è anche la Juventus) e dunque i transalpini non possono permettersi di vendere il giovane Rabiot senza avere una contropartita tecnica in cambio. Non dovrebbe essere un problema l’ingaggio: vero che oggi il francese guadagna quasi 9 milioni a stagione, ma il suo contratto scade nel 2019 - non è ancora stato rinnovato - e l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di arrivare a una cifra non superiore ai 6,5 milioni su base quadriennale (dunque scadenza nel 2021). Casomai il problema sarà quello di trovare un’intesa con il Paris Saint-Germain, da questo punto di vista Piero Ausilio cerca di portare avanti più operazioni in contemporanea con la squadra allenata da Unai Emery.

Adrien Rabiot sarebbe un interessantissimo colpo di calciomercato per l’Inter. Si tratta di un centrocampista duttile, in grado di agire davanti alla difesa come regista o anche da mezzala; in questo senso per Luciano Spalletti sarebbe un elemento da schierare indifferentemente nel 4-3-3, in due posizioni, oppure nel 4-2-3-1 affiancandogli Gagliardini che, facendo un paragone con il Psg, sarebbe il Verratti della situazione. Ormai l’esperienza di Rabiot è conclamata: nella Ligue 1 il centrocampista ha già messo insieme 103 partite, soprattutto ha giocato 23 gare di Champions League e a novembre dello scorso anno Didier Deschamps lo ha fatto giocare per la prima volta in nazionale, dove ha 3 presenze e deve ancora risalire le gerarchie in una mediana piuttosto affollata. Se l’affare dovesse andare in porto come riportato, l’Inter boccerebbe di fatto Joao Mario: arrivato per 45 milioni di euro un anno fa, il portoghese era stato salutato come grande colpo ed effettivamente lo era, in generale non ha sicuramente fatto male ma anche il suo rendimento è stato “assorbito” dalle difficoltà stagionali dei nerazzurri, fino a perdere il posto in squadra. L’Inter andrebbe ad acquistare un giocatore che ha due anni meno di lui e può avere anche tanti margini di crescita; da vedere se l’operazione starà in piedi in termini economici, probabilmente Spalletti non si priverebbe tanto a cuor leggero di Joao Mario ma per arrivare a Rabiot il gioco potrebbe valere la candela. Attendiamo dunque qualche novità riguardo questa trattativa di calciomercato.

