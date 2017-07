Serie A/ Raduni e ritiri: visite mediche per Milan e Napoli (oggi 3 luglio 2017)

Serie A: raduni e ritiri (LaPresse)

SERIE A, RADUNI E RITIRI (OGGI 3 LUGLIO 2017) - Da oggi iniziano a muoversi le squadre di Serie A in vista del campionato 2017-2018. Inizia la serie dei raduni e dei ritiri, anche se a dire il vero per ora si tratta solo di primi assaggi che riguardano quattro società: Bologna, Lazio, Milan e Napoli, per citarle in ordine alfabetico. I rossoblù hanno scelto di iniziare la nuova stagione con una settimana al mare della Sardegna, per la precisione a Castiadas. Potremmo chiamarlo un pre-ritiro per fare gruppo, famiglie comprese: lavoro leggero, svago e soprattutto la volontà di cementare lo spirito di squadra prima di fare davvero sul serio con il classico ritiro in montagna, che per il Bologna avrà inizio il 12 luglio a Castelletto, in provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la Lazio, l’appuntamento è fin da stamattina per lo staff tecnico, mentre i giocatori arriveranno in serata per affrontare le visite mediche in programma domani. Visite mediche già oggi invece sia per il Milan sia per il Napoli, per i rossoneri a Milanello e per gli azzurri a Castel Volturno, ma in entrambi i casi il raduno vero e proprio sarà mercoledì per poi dare inizio al ritiro, che per il Milan sarà presso il proprio centro sportivo mentre il Napoli si sposterà in Trentino, a Dimaro.

Questi primi assaggi del lavoro estivo ci danno comunque l’occasione per fare il punto della situazione, perché per tutte le squadre della prossima Serie A si avvicina il momento di fare sul serio. Domani è previsto il raduno del Chievo, mercoledì comincerà un nuovo anno per Genoa, Fiorentina, Sampdoria e Verona - da sottolineare che comunque si tratterà sempre di ritrovi innanzitutto per le visite mediche, perché i rispettivi ritiri avranno inizio qualche giorno dopo. Giovedì sarà il giorno del raduno per l’Inter, ma anche per l’Udinese. Venerdì tocca alla neopromossa Spal e anche alla Roma. Sabato parte la prima avventura in Serie A per il Benevento, ma si ritroverà anche il Cagliari. Domenica partirà una stagione molto attesa per l’Atalanta, ma sarà il giorno del raduno anche per Crotone e Sassuolo. Curiosamente, a chiudere l’elenco ci saranno le due squadre torinesi: sarà infatti lunedì 10 luglio il giorno del raduno sia per i campioni d’Italia della Juventus sia per i cugini del Torino.

