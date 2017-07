Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv: attenzione a Taylor Phinney (Verviers-Longwy 3^ tappa)

Diretta Tour de France: Peter Sagan (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV:

ATTENZIONE A PHINNEY - Ci avviciniamo al via della 3^ tappa del Tour de France 2017 dove come è noto sono previsti oggi ben 4 Gpm, di cui uno solo però di terza categoria: non alture elevatissime quindi ma che potrebbero comunque regalare qualche emozione e modificare comunque non poco le cose nella classifica riservata agli scalatori dove è leader lo starnutisse Taylor Phinney. Proprio l’alfiere della Cannondale ieri è passato per primo ai due Gran Premi della Montagna (entrambi di 4^ categoria) trovando così al traguardo di Liegi ad attenderlo l’iconica maglia a pois. Al termine della 2^ frazione lo stesso Phinney ha dichiarato: “Questo era il piano fin dalla mattina. L’obiettivo era andare in fuga per ottenere la maglia degli scalatori. Avere un piano fin dal primo giorno di squadra e centrarlo è ottimo per la squadra, influenza l’andamento delle cose in maniera positiva”. (agg Michela colombo) CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

I FAVORITI - Siamo giunti alla 3^ tappa del Tour de France 2017: i corridori impegnati nella Grand Boucle oggi partiranno da Verviers a Longwy in un percorso che nonostante qualche altura non prevede altre particolari difficoltà. il borsino dei favoriti quindi vede preferito il campione del mondo in carica ovvero l’alfiere della Bora Hansgroe Peter Sagan: lo slovacco oggi cerca il riscatto dopo la decima piazza ottenuta nella precedente frazione del Tour de France 2017: la concorrenza però sarà anche in questa occasione grandissima visto che hanno buone chance di fare molto bene anche Micheal Matthews della Sunweb e John Degenkolb della Trek Segafredo. Il tracciato della 3^ tappa favorirà anche i corridori abili sulle brevi salite e con uno sprint veloce doti che possiede bene il nostro Sonny Colbrelli, che già ieri ha perso per un soffio la vittoria sul traguardo di Liegi: con l’azzurro il borsino dei favoriti premia anche Boasson (Dimensione Data) e Trentin (Quick step) oltre che Ben Swift della Uae Team Emirates (agg Michela Colombo)

VINCITORE PERCORSO E ORARI (3^ TAPPA VERVIERS-LONGWY)- Oggi il Tour de France 2017 ci proporrà una giornata molto interessante: appuntamento con la terza tappa Verviers-Longwy di 212,5 km, che porterà la corsa in Francia e soprattutto presenta un finale ostico, adattissimo a colpi di scena che siamo sicuri ci regaleranno emozioni. Da un certo punto di vista, si può parlare addirittura di arrivo in salita, visto che sul traguardo sarà collocato un Gpm di terza categoria, anche se naturalmente più che gli scalatori veri e propri saranno chiamati all’azione gli uomini da classiche, perché oggi il percorso sarà perfetto per loro. Tanto per fare due nomi, Peter Sagan e Greg Van Avermaet sono sicuramente attesi fra i protagonisti: andiamo allora adesso ad esaminare in maggior dettaglio il percorso della terza tappa Verviers-Longwy del Tour de France 2017.

La partenza avrà luogo a Verviers, in Belgio, alle ore 12.25: da sottolineare come questa terza tappa sarà davvero internazionale, visto che si attraverseranno Belgio, Lussemburgo e infine Francia lungo il percorso, che sarà caratterizzato da moltissimi saliscendi, dei quali cinque saranno identificati come Gran Premi della Montagna. Il primo sarà la Côte de Sart, ascesa di quarta categoria dopo soli 18 km; saremo già in Lussemburgo quando la corsa affronterà prima lo sprint intermedio di Wincrange (km 89) e poi in rapida successione la Côte de Wiltz (km 105,5) e la Côte d'Eschdorf (km 120,5), la prima di quarta categoria e la seconda di terza.

I due Gpm più significativi saranno però naturalmente quelli collocati nel finale, prima la Côte de Villers-la-Montagne, ascesa di quarta categoria al km 197, ma soprattutto la salita verso l’arrivo di Longwy, Gpm di terza categoria ma soprattutto trampolino verso la vittoria, dunque la battaglia si scatenerà anche se di per sé un’ascesa di 1,6 km con pendenza media del 5,8% non fa di certo paura. Scendendo più nel dettaglio, il tratto più duro sarà il primo, dove si troverà uno strappo all’11%, mentre nell’ultima parte la salita spianerà e all’arrivo sarà al 3%.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà già alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 15.00 in simulcast su entrambi i canali la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviata Alessandra De Stefano per dare vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro d’Italia al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 12.15, al termine della tappa ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

© Riproduzione Riservata.