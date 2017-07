Video/ Cile-Germania (0-1): highlights e gol. Ginter: abbiamo sempre lottato (finale Confederations Cup 2017)

Video Cile-Germania, Confederations Cup 2017 (Foto LaPresse)

VIDEO CILE-GERMANIA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (FINALE CONFEDERATIONS CUP 2017) - GINTER: ABBIAMO LOTTATO FINO IN FONDO - Tra i tanti protagonisti della finale della Confederations Cup 2017 tra Cile e Germania, vinto dai tedeschi per 1-0, va dato senza dubbio spazio al giovane difensore centrate Matthias Ginter, classe 1994 sotto la guida del ct Joachim Loew. Proprio il centrale del Borussia e nome caldo del calciomercato al termine della partita ha raccontato ai microfoni dei giornalisti lì convenuti: “La squadra ha raggiunto un traguardo davvero speciale che nessuno si aspettava in Germania. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e l’abbiamo senza dubbio meritato. Abbiamo festeggiato senza limiti negli spogliatoi: ho anche bevuto un paio di birre. Quante? 4”. In effetti mai prima d’ora la formazione tedesca era riuscita a vincere questo trofeo targato Fifa e lo ha fatto con una formazione pesantemente rimaneggiata e con tanti giovani che si sono rivelati infine decisivi sia in finale che in tutta la Confederations Cup 2017. (agg Michela colombo) CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI GINTER

VIDEO CILE-GERMANIA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (FINALE CONFEDERATIONS CUP 2017) - LOEW: SIAMO NELLA STORIA - Con lo splendido successo ottenuto per 1-0 la Germania ha vinto il titolo della Confederations Cup 2017 contro il Cile. Una vittoria davvero di pedo che il ct tedesco Joachim Loew ha così commentato: “Questo titolo? vale tanto perché la Germania non aveva mai vinto questo trofeo nella sua storia, per cui questa squadra e questa vittoria passeranno alla storia. Un successo del tutto meritato: per questo siamo tutti strafelici. Se pesa di più della Coppa del Mondo? Si!”. La formazione tedesca era infatti alla sua terza partecipazione a questa competizione internazionale targata Fifa ottenendo finora un terzo posto nel 2005 (quando era paese ospitante), un successo e un’uscita di scena al primo turno nell’edizione organizzata in Messico nel 1999. A queste due però va detto che si devi aggiungere anche tre inviti non accolti, ovvero nel 1992 (Arabia Saudita), nel 1997 (Arabia Saudita) e nel 2003 (Francia). (agg Michela Colombo) CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI JOACHIM LOEW

VIDEO CILE-GERMANIA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (FINALE CONFEDERATIONS CUP 2017) - Settimana trionfale per la Germania che dopo l'europeo under-21 aggiunge in bacheca la sua prima Confederations Cup battendo di misura per 1 a 0 il Cile nella finale che si è disputata allo Stadio di San Pietroburgo. I tedeschi di Loew - che ha portato in Russia per il succoso antipasto del mondiale 2018 un gruppo nuovo formato da giovani e giocatori in cerca di riscatto con la maglia della nazionale - ribadiscono di essere tra gli uomini da battere nella kermesse globale che prenderà vita tra poco meno di un anno, ma anche il Cile di Pizzi merita l'onore delle armi e può ritagliarsi assolutamente un ruolo da protagonista con il suo bel gioco. Nella prima frazione di gioco la Germania fatica e il Cile meriterebbe il vantaggio con Vidal e Vargas che vanno vicini al gol ma per loro sfortuna stasera Ter Stegen è in giornata di grazia e non abbasserà mai la guardia nemmeno per un istante, cosa che invece fa Marcelo Diaz che perde banalmente palla nella propria trequarti regalandolo a Werner, il centravanti del Lipsia regalerà l'assist per Stindl: l'attaccante del Borussia Monchengladbach a porta vuota non può assolutamente sbagliare e porta in vantaggio la Germania realizzando quello che diventerà il gol decisivo. Si complicano le cose per gli uomini di Pizzi (che prima dello 0-1 stavano letteralmente dominando) che si sbilanciano in avanti alla ricerca del pari, aumentano gli spazi in contropiede per i tedeschi che sfiorano il raddoppio con Goretzka e Draxler, il portiere Bravo è bravissimo (perdonateci la ripetizione) a tenere i suoi ancora a galla. Nella ripresa gli animi si scaldano, all'arbitro serbo Mazic rischia di sfuggire il controllo della partita, in un primo momento non si accorge della gomitata che Jara rifila a Werner e dopo aver riguardato l'episodio incriminato alla VAR si limita ad ammonire il numero 18 del Cile graziandolo. Il Cile non si dà per vinto e crea diversi pericoli dalle parti di Ter Stegen che deve fare gli straordinari per negare il gol a Vargas, Vidal e Aranguiz, ma l'occasione più grande arriva sui piedi di Sagal che con la porta vuota spara il pallone alle stelle. L'ultimissima chance nel recupero a tempo quasi scaduto, Alexis Sanchez batte un calcio di punizione col pallone che attraversa la barriera, Ter Stegen non si fa ingannare da una deviazione e prende anche questa, salvando il risultato e consentendo ai tedeschi di dare il via alla festa dopo il triplice fischio. Sarà il capitano Draxler ad alzare il trofeo che gli viene consegnato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, e con queste immagini di festa si conclude la 10^ edizione della Confederations Cup.

LE DICHIARAZIONI - Le parole di Julian Draxler, capitano della Germania in questa spedizione: "È stata una partita incredibile, la Confederations Cup è un torneo che in passato veniva sottovalutato e invece oggi viene considerato una vetrina molto importante. I cileni non si sono mai arresi e ci hanno dato parecchio filo da torcere, noi però abbiamo tenuto duro e ognuno di noi ha dato il massimo, credo che la nostra vittoria sia meritata. C'erano poche aspettative su di noi visto che era la prima volta che giocavamo assieme con la maglia della nazionale, vincere senza essere favoriti è ancora più bello. Per quanto mi riguarda questa esperienza è stata molto preziosa per me, ho avuto modo di imparare tante cose nuove e di mettermi alla prova in un nuovo ruolo".

Le dichiarazioni di Joshua Kimmich nel post-gara: "Nessuno pensava che saremmo arrivati in fondo, eravamo un gruppo molto giovane che sulla carta avrebbe pagato l'inesperienza almeno all'inizio, col passare dei giorni ci siamo coesi e abbiamo superato brillantemente le avversità rimanendo imbattuti, ci meritiamo questa coppa. Basta vedere come stiamo festeggiando il successo per capire che la squadra ha trovato subito l'amalgama vincente".l centravanti tedesco e del Lipsia, Timo Werner, è intervenuto nel dopo-gara: "Abbiamo vinto lottando duramente soprattutto nella ripresa, quando ci siamo avventati su ogni pallone come se non ci fosse un domani. La gomitata di Jara? La mandibola mi fa ancora male, non riesco a deglutire, mi sono davvero stupito quando ho visto l'arbitro limitarsi ad ammonirlo invece che estrarre il rosso dopo aver rivisto il tutto alla VAR. È sempre un'enorme gioia vincere, stasera ci godiamo la festa e da domani torneremo al lavoro".

© Riproduzione Riservata.