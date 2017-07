Wimbledon 2017/ Diretta Giorgi Cornet (0-0) info streaming video e tv: inizia il torneo! (3 luglio)

Fabio Fognini gioca il primo turno a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: FOGNINI TURSUNOV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 3 LUGLIO). SI GIOCA - Tre italiani giocano subito a Wimbledon 2017: finalmente si apre il torneo dello Slam sull’erba dell’All England Lawn Tennis Club. Sul campo numero 8 attenzione a Camila Giorgi che fa il suo esordio contro la francese Alizé Cornet; gli altri azzurri che giocheranno alle ore 12:30 (italiane) sono Simone Bolelli, che sul campo numero 8 affronta Yen-Hsun Lu, e Thomas Fabbiano che se la vede con Sam Querrey (campo numero 11). Al termine di questa sfida ricordiamo che sarà il turno di Francesca Schiavone: la Leonessa, presumibilmente all’ultimo Wimbledon della sua carriera (salvo ripensamenti) gioca il suo primo turno contro la lussemburghese Mandy Minella. Per quanto riguarda i campi principali, come da tradizione il primo incontro sul centrale (si parte alle ore 14 italiane, come sul numero 1) riguarda il campione in carica: Andy Murray quindi apre la sua difesa del titolo contro il kazako Alexander Bublik, che non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. A seguire avremo la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova, che ha mostrato con il titolo di Birmingham di aver superato l’aggressione subita in casa intorno allo scorso Natale. Sul campo numero 1 l’esordio è quello di Venus Williams, che non ha pescato benissimo nella giovane belga Elise Mertens (cui è comunque superiore); subito dopo sarà la volta di Rafa Nadal che, sfidando l’australiano John Millman, inizierà a capire quali siano le reali possibilità di tornare in finale su questa erba, in uno scontro con Roger Federer che tutti o quasi attendono con trepidazione (i due sono in metà diverse del tabellone Atp e dunque possono incrociarsi solo nell’eventuale ultimo atto). Poi il campo numero 2, con Jo-Wilfried Tsonga ad aprire le danze; a seguire avremo la numero 2 del tabellone Wta Simona Halep, impegnata in una sfida non troppo facile contro la neozelandese Marina Erakovic, già capace in passato di raggiungere buoni risultati ai Championships (terzo turno nel 2013 e lo scorso anno). Parola dunque ai campi e ai giocatori: Wimbledon 2017 sta per cominciare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: FOGNINI TURSUNOV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 3 LUGLIO). SPERANZE AZZURRE - Quali sono le speranze degli italiani per Wimbledon 2017? Dobbiamo dire la verità: nel corso della storia il torneo dello Slam sull’erba di Londra non ha mai parlato a favore del nostro tricolore. Anzi: sono ben pochi i risultati da ricordare da parte dei nostri giocatori. Tuttavia, sperare è sempre lecito e non è detto che quest’anno non sia il momento dell’Italia; partiamo con una pattuglia tutto sommato folta, rimpinguata dalle qualificazioni di Simone Bolelli e Stefano Travaglia - tra le donne invece nè Jasmine Paolini nè Martina Trevisan ce l’hanno fatta. Il ranking ci dice che Fabio Fognini e Roberta Vinci sono le nostre punte di diamante; la realtà dei fatti invece potrebbe consegnarci una Camila Giorgi sugli scudi (nel 2012, a 20 anni e mezzo, raggiunse gli ottavi iniziando a farsi notare) e un Andreas Seppi nella seconda settimana del torneo, perchè l’altoatesino è sempre capace di esaltarsi negli Slam e non è nuovo a grandi imprese (ricorderete le sue vittorie australiane contro Roger Federer e Nick Kyrgios). Gli altri partono forse un passo indietro; va tuttavia ricordato che Bolelli ha raggiunto per tre volte gli ottavi di finale qui a Wimbledon - battendo anche giocatori come Fernando Gonzalez e Stan Wawrinka - e che Francesca Schiavone rimane pur sempre una giocatrice che ha vinto uno Slam giocando due finali consecutive al Roland Garros. Insomma: possiamo ambire a qualcosa di più di una semplice comparsata e a risultati migliori rispetto a quelli messi insieme recentemente. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: FOGNINI TURSUNOV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 3 LUGLIO) - Finalmente Wimbledon 2017: prende il via lunedì 3 luglio - alle ore 12:30 italiane - il torneo di tennis dello Slam, il più prestigioso tra quelli del lotto. Tra lunedì e venerdì scorso abbiamo assistito ai match delle qualificazioni, avendo così un antipasto di quello che ci aspetta; ma da oggi si fa sul serio, entrano in campo i tonnellaggi pesanti e assisteremo già a 64 partite del torneo maschile e 64 di quello femminile (pioggia permettendo ovviamente; se non altro sul centrale si potrà continuare a giocare vista la presenza del tetto retrattile).

La prima giornata di Wimbledon 2017 ci presenta già otto italiani: sono ben cinque gli uomini che affrontano il loro primo turno. Tra questi Fabio Fognini, unico del seeding (numero 28) ma non fortunatissimo nel sorteggio: ha infatti pescato il russo Dmitry Tursunov, senza ombra di dubbio una grande insidia anche se il sanremese parte favorito. Lo stesso non si può dire di Marco Cecchinato, che se la deve vedere con Kei Nishikori (in calo, ma pur sempre uno dei primi 10 giocatori al mondo, e di Thomas Fabbiano che invece ha un primo turno contro l’americano Sam Querrey, riuscito a tornare ad avere una testa di serie negli Slam (è il numero 24).

Strada in discesa invece per Andreas Seppi, che a Wimbledon ha una serie di match epici (vinti o persi) e ha sempre emozionato il pubblico italiano e non; l'altoatesino ha pescato decisamente bene al primo turno, avendo come avversario lo slovacco Norbert Gombos. Primo turno agevole anche per Simone Bolelli, che è passato attraverso le qualificazioni e affronta Yen-Hsun Lu, il giocatore di Taipei che non ha mai trovato costanza nella sua carriera anche se in singola giornata può dare parecchio fastidio.

Per quanto riguarda il torneo Wta, siamo nella parte bassa del tabellone: abbiamo la testa di serie numero 31 Roberta Vinci che giocherà contro Krystina Pliskova, la meno forte delle gemelle ceche ma comunque una giocatrice in ascesa che sull’erba potrebbe dare fastidio alla tarantina, mai brillante in questa prima metà di stagione.

L’erba potrebbe dire bene a Camila Giorgi, che ha fatto buoni risultati su questa superficie (titolo a ’s-Hertogenbosch, ottavi a Wimbledon) e che però non è stata fortunatissima, avendo incrociato subito la strada di Alizé Cornet che su questi campi era riuscita in passato a far fuori nientemeno che Serena Williams. La terza e ultima italiana a giocare oggi è Francesca Schiavone, che dovrebbe essere all’ultimo Wimbledon in carriera: la Leonessa affronta la lussemburghese Mandy Minella e, per come sta giocando in questo periodo, ha buone possibilità di superare il primo turno.

Ovviamente, non essendoci bye negli Slam, la prima giornata di Wimbledon 2017 ci presenta subito i big: Andy Murray apre la difesa del titolo contro Alexander Bublik, nella sua parte di tabellone le insidie maggiori sono Rafa Nadal, che gioca contro John Millman e va a caccia del terzo Slam a Londra (ultimo nel 2010) e Stan Wawrinka, non fortunatissimo nell’incrociare Daniil Medvedev. Curiosità per vedere all’opera Karen Khachanov che per la prima volta ha una testa di serie in un Major: per il russo subito derby contro Andrey Kuznetsov.

Nel torneo femminile invece abbiamo la vincitrice del Roland Garros Jelena Ostapenko (contro Aliaksandra Sasnovich, non la migliore delle avversarie), Simona Halep sempre a caccia del numero 1 Wta (gioca contro Marina Erakovic) e Elina Svitolina, quattro titoli nella prima metà di 2017 e impegnata contro l’australiana Ashleigh Barty, reduce dalla finale giocata a Birmingham. Abbiamo poi anche Petra Kvitova, che i bookmaker danno come favorita per il titolo: la ceca, già due volte campionessa qui, affronta la svedese Johanna Larsson.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

