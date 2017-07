Arsenal-Siviglia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Arsenal-Siviglia, Emirates Cup 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA ARSENAL-SIVIGLIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Arsenal e Siviglia si affrontano domenica 30 luglio - alle ore 17:20 italiane - nel secondo e conclusivo match, per entrambe, della Emirates Cup 2017, torneo che come ogni anno si svolge in estate e che l'Arsenal organizza in tributo al proprio sponsor tecnico che fornisce anche il nome allo stadio nel quale i ragazzi di Wenger giocano ormai da diverso tempo.

Il match si presenta interessante perchè si è di fronte ad una amichevole internazionale di lusso tra due squadre che dalla prossima stagione si aspettano molto pur arrivandovi in modo diverso. L'Arsenal di Wenger per la prima volta dopo moltissimi anni non parteciperà alla Champions League e questo ha quasi portato al divorzio tra il tecnico francese ed i Gunners. Alla fine però la società gli ha rinnovato la fiducia con un biennale e quindi Wenger, nonostante i tifosi volessero cambiare, è ancora al timone, con il compito di riportare l'Arsenal a lottare per il titolo di Campione di Inghilterra e arrivare in finale di Europa League.

Il Siviglia invece riparte da una rivoluzione in panchina: dopo l'addio di Sanpaoli, approdato alla nazionale argentina, è arrivato un altro argentino, ovvero quel Eduardo Berizzo che tanto bene ha fatto al Celta Vigo e per cui questa è una grande occasione per far svoltare la propria carriera di allenatore. L'obiettivo degli spagnoli quest'anno è fare bene in campionato e riuscire ad andare il più possibile avanti in Champions League, dove l'anno scorso è arrivata la grande delusione dell'eliminazione agli ottavi per mano del Leicester.

Wenger sa che rischia di perdere Sanchez, ma lo farà comunque giocare in questo match contro il Siviglia, sperando il cileno alla fine decida di rimanere ancora ai Gunners e non ceda alle sirene di mercato, che lo vogliono attratto, tra le altre cose, dalla possibilità di giocare con il Barcellona. Nel tridente che Wenger schiererà ci sarà sicuramente spazio per Lacazette, pagato quasi 70 milioni di euro e acquisto con cui i Gunners sperano di tornare a lottare per il titolo in Premier.

In porta dovrebbe esserci spazio per Cech, con Ospinna che sarà presumibilmente tenuto a riposo dopo quanto accaduto nell'amichevole contro il Chelsea di Conte. Molta attesa vi è per Ozil, che potrebbe essere utilizzato nella inedita veste di esterno d'attacco: Wenger infatti sembra intenzionato ad utilizzare questo match per fare alcuni esperimenti di natura tattica.

Il Siviglia di Berizzo dovrebbe giocare con il 3-4-3 e mentre la società sta provando a riportare Jovetic in Spagna, sarà sicuramente Muriel il giocatore che più di tutti catalizzerà l'attenzione: l'ex attaccante della Sampdoria è arrivato al Siviglia per 20 milioni di euro e quella che sta per iniziare è la stagione dove potrebbe finalmente dimostrare la continuità che finora gli è mancata in carriera. Berizzo potrebbe anche decidere di giocare con il 4-3-1-2, dandosi così la possibilità di vedere all'opera Nolito (ex Manchester City) accanto a Luis Muriel e Banega nel ruolo di trequartista. Proprio l'ex Inter, che ha chiesto espressamente di tornare al Siviglia è l'uomo che dovrà dare ordine ed equilibrio in mezzo al campo.

Non sarà possibile seguire Arsenal-Siviglia in diretta tv nel nostro Paese, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per questa partita; potrete rivolgervi, per tutte le informazioni utili su questa sfida della Emirates Cup 2017, ai profili ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

