Benevento Eintracht/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

DIRETTA BENEVENTO EINTRACHT STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) –Benevento-Eintracht Francoforte è l’amichevole estive in programma oggi domenica 30 luglio alle ore 18.00 presso l’impianto sportivo di Gais, test match di grande rilievo per la compagine degli stregoni di Mister Baroni. La partita di questo pomeriggio si annuncia quindi come una sfida dal sapore europeo per la neo promossa, che ora vuole assolutamente fare bene nella prima sfida del massimo campionato contro la Sampdoria,in programma per il prossimo 20 agosto . L'impegno contro la squadra tedesca sarà molto importante per capire la forma fisica della compagine sannita: Marco Baroni vuole assolutamente dare un segnale forte alle dirette avversarie che cercheranno di giocarsi la salvezza. Voglia di vincere e convincere, per poter affrontare al meglio questa nuova avventura.

I sanniti schiereranno molto probabilmente un 4-4-2, marchio di fabbrica di Baroni e probabilmente rivedremo in campo gli undici titolari visti contro la formazione saudita Al-Hilal Saudi. In porta Belec, che probabilmente sarà il titolare in questa stagione, con Letizia e Di Chiara andranno sulla fascia, mentre Gravillon e Gyamfi pronti a subentrare a gara in corso. Camporese e Costa si giocano un posto vicino a capitan Lucioni, mentre Cataldi e Viola saranno i due centrocampisti centrali. Spazio a Ciciretti e D'Alessandro sulle fasce: i due hanno la possibilità di poter fare una stagione incredibile in maglia giallorossa e vogliono iniziare sin da questo match.

In attacco Coda, Puscas e Ceravolo si giocano due posti: sarà una bella sfida in questa zona del campo, visto che tutti e tre gli attaccanti hanno voglia di mettersi in mostra. La squadra di Niko Kovac ha sempre giocato un bel calcio, fisico e ben impostato. Il 4-3-3 che ha fatto ben sperare i tedeschi nella scorsa stagione potrebbe essere riproposto anche in questo campionato: Zimmermann andrà in porta, mentre Abraham e Ordonez andranno in difesa. Chandler si posizionerà sulla destra, mentre Tawatha sulla sinistra. A centrocampo probabile lo schieramento a tre con Fernandes, Hasebe e Besuschkow. Gacinovic andrà largo a destra, con Haller prima punta e Hrgota largo a destra.

Vedremo sicuramente un match spettacolare: il Benevento cercherà di mettere in campo tutto quello che può, anche per far capire ai propri tifosi qual è lo stato di forma ad un mese dall'inizio del campionato. Non sarà semplice affrontare una compagine come l'Eintracht, ma sicuramente la squadra di Baroni cercherà di dare il massimo. Niko Kovac ha sviluppato un sistema di gioco ottimale per la sua squadra e scardinare la difesa non sarà semplice: inoltre il 4-3-3 spesso si trasforma in un 3-4-3 molto offensivo che può mettere in difficoltà il centrocampo avversario. Sfida aperta e probabilmente con tanti goal, dove può succedere davvero di tutto. Anche la società tedesca vuole assolutamente iniziare con il piede giusto: bisogna cercare di impostare il match sin dai primi minuti, in modo tale da avere il controllo della sfida sin da subito.

Salvo aggiornamenti dell’ultimo minuto la partita amichevole tra Benevento e Eintracht Francoforte non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardo una diretta streaming video. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale e ai profilo sociale della compagine degli stregoni per rimanere aggirati sul risultato live della partita.

