CIV Misano/ Info streaming video, diretta tv: programma e orari (oggi 30 luglio, Campionato Italiano Velocità)

Immagine d'archivio (Foto: Lapresse)

CIV MISANO INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROGRAMMA E ORARI (OGGI 30 LUGLIO, CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA') - Il Campionato Italiano Velocità 2017 prosegue con la seconda e ultima giornata di un weekend letteralmente infuocato. Dopo le gare del sabato, al Misano World Circuit di Misano si disputeranno oggi le race 2 di tutte le categorie. Il programma si aprirà con la Moto3 alle 14:25. A seguire toccherà alla Superbike, alle 15:15, mentre alle 16:10 sarà la volta della PreMoto3. Chiusura alle 17:10 con il Supersport.

In attesa di scoprire i protagonisti odierni, ieri si sono meritati la copertina due piloti: Michele Pirro e Stefano Nepa. Pirro ha trionfato in Superbike, ma soprattutto ha messo in cassaforte un successo importantissimo, considerando il ritiro del rivale Lorenzo Zanetti a causa di un problema tecnico di natura elettronica. Il distacco in classifica tra i due, adesso, è di 66 punti, con il pugliese che sprinta verso la conquista del titolo. La seconda e terza posizione sono state occupate da Matteo Baiocco su Aprilia e Alessandro Andreozzi su Yamaha, con quest'ultimo al primo podio stagionale.

Nepa ha invece vinto in Moto3 nel settimo round dell'ELF CIV 2017. Ottima la prestazione del ragazzo che, partito dalla seconda posizione, ha presto superato Anthony Groppi ed è stato bravo ad allungare su tutti gli altri avversari. Si sono aggiudicati gli altri due gradini del podio Kevin Zannoni e Tatsuki Suzuki. Tommaso Marcon si è invece dovuto accontentare della quarta posizione, davanti a Groppi e Pizzoli.

Le gare in programma oggi del CIV 2017, Campionato Italiano Velocità, saranno visibili in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP Hd, canale 208 del telecomando, a partire dalle ore 14:25, orario d'inizio della Moto3. Gli abbonati potranno inoltre guardare tutte le prove citate in streaming dai loro smartphone e tablet utilizzando l'applicazione Sky Go.

