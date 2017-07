Cosenza Alessandria/ Streaming video e diretta Rai.tv, probabili formazioni, risultato live (Coppa Italia)

Diretta Cosenza Alessandria (LaPresse)

DIRETTA COSENZA ALESSANDRIA INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, PROBABILI FORMAZIONI. Cosenza-Alessandria, diretta dall’arbitro Robliotta è la partita in programma oggi domenica 30 luglio 2017 alle ore 20.30 presso lo Stadio San Vito di Cosenza, valida per il primo turno della Coppa Italia 2017-2018. Due formazioni che sono state protagoniste degli ultimi play off di Lega Pro (con il campionato di terza serie che nel frattempo è tornato a chiamarsi Serie C): i calabresi si sono spinti fino ai quarti di finale negli spareggi per la promozione in cadetteria, perdendo il confronto contro il Pordenone. Per i piemontesi invece l'ultima stagione è stata clamorosamente foriera di rimpianti: prima la promozione diretta perduta sprecando un vantaggio enorme rispetto alla Cremonese, che ha soffiato il primo posto nel girone A sul filo di lana ai grigi. Quindi, la cavalcata dei play off che aveva riportato l'Alessandria a un passo dal ritorno in Serie B a quarant'anni di distanza. Obiettivo di nuovo sfumato sul più bello con la finalissima perduta contro il Parma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI COSENZA-ALESSANDRIA (da raiplay.it)

Insomma, una stagione che ha lasciato tante emozioni ma anche la squadra e i tifosi grigi con un pugno di mosche. Si riparte dalla Tim Cup che nel 2015/16 regalò all'Alessandria un'avventura pazzesca, partita sempre dal primo turno a fine luglio e arrivata fino alla doppia semifinale contro il Milan, prima squadra di Lega Pro a riuscire nell'impresa dai tempi del Bari che ci era riuscito negli anni Ottanta. Il fattore campo dello stadio San Vito sarà però in questa occasione favorevole ad un Cosenza ambizioso, che punta a vivere una stagione da protagonista per tornare a sognare la Serie B.

Capitolo probabili formazioni: il Cosenza allenato in questa stagione da Fontana dovrebbe scendere in campo con Perina in porta, Blondett e Tedeschi al centro della difesa, Corsi sull'out difensivo di destra e D'Orazio sull'out difensivo di sinistra. A centrocampo spazio per Caccetta, Calamai e Ranieri, mentre Letizia e Statella completeranno il tridente offensivo al fianco di Mendicino. Da valutare le condizioni del difensore Riccardo Idda, che potrebbe essere il nuovo innesto decisivo per la retroguardia nel 4-3-3 di Fontana. L'Alessandria ha iniziato un nuovo ciclo con Stellini in panchina, che partirà con un 4-4-2 con Agazzi in porta, Casasola terzino destro e Pastore terzino sinistro con Gozzi e Giosa difensori centrali. A centrocampo Sestu a destra e Iocolano a sinistra saranno impiegati come esterni di fascia, mentre per vie centrali si muoveranno Nicco e Cazzola. In avanti, confermato il tandem offensivo della scorsa stagione, composto da Gonzalez e da Bocalon. Sicuramente l'Alessandria sembra intenzionata a non smobilitare, anzi rinforzando una rosa che anche nella prossima stagione punterà dritta al salto in cadetteria. Sarà difficile non puntare però sulla voglia di un rivalsa di un Cosenza che tra le mura amiche ha sempre saputo fare cose importanti.

L'Alessandria resta una formazione molto quotata, e nonostante il primo turno di Coppa Italia da affrontare in trasferta, i grigi sono favoriti dai bookmaker per ottenere la vittoria e il passaggio del turno, con quota 2.45 proposta da Eurobet per il successo esterno, mentre Intralot quota 2.85 la vittoria dei silani e Snai quota 3.20 l'eventuale pareggio.

Cosenza-Alessandria, alle ore 20.30, sarà l'unica sfida del primo turno della Coppa Italia 2017-2018 ad essere trasmessa in diretta tv, sul canale 57 (557 in HD) del digitale terrestre in chiaro di RaiSport, con diretta streaming video via internet disponibile sul sito raiplay.it.

