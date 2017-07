Dalbert (Foto: Lapresse)

DALBERT ALL'INTER CALCIOMERCATO: IL TERZINO DEL NIZZA È A UN PASSO DAI NERAZZURRI - Il calciomercato dell'Inter ha messo nel mirino due giocatori di Ligue 1. Il primo della lista è Dalbert Henrique Chagas Estevao, brasiliano classe '93 meglio conosciuto come Dalbert. L'altro, per il quale c'è ancora da mettere al posto giusto qualche tasselo, è Yann Karamoh del Caen. Torniamo però a Dalbert, considerato da tutti i media transalpini e non a un passo dall'indossare la casacca nerazzurra. Il giocatore avrebbe già in tasca un accordo totale con l'Inter e starebbe rifiutando ogni altra proposta, l'ultima quella arrivata dal Liverpool pochi giorni fa. L'inghippo è con il Nizza, che vuole guadagnare dalla cessione di Dalbert almeno 30 milioni di euro. Troppi per un terzino in scadenza nel 2018 e che ha espresso la volontà di accettare il trasferimento all'Inter. Per questo motivo il club meneghino ha messo sul piatto l'ultima offerta: 20 milioni più bonus. Prendere o lasciare. Molto probabilmente il Nizza accetterà questa offerta.

Un segnale importante è arrivato mercoledì scorso, quando Dalbert ha trascorso in panchina tutti i 90' del preliminare di Champions League contro l'Ajax. Che la sua cessione all'Inter sia dietro l'angolo? Secondo quanto riferito da Sky Sport, la settimana decisiva sarà la prossima, quando i nerazzurri conteranno di definire l'acquisto del giocatore. Martedì dovrebbero arrivare in Italia gli intermediari di Dalbert, mentre mercoledì il Nizza scenderà in campo per il ritorno del preliminare di Champions. Dopo scatterà il piano Dalbert, per 20 milioni più bonus.

© Riproduzione Riservata.