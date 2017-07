Diretta/ Italia-Serbia Under 18: info streaming video e orario tv, risultato live (basket, Europei 2017)

Andrea Capobianco, coach dell'Italia Under 18 (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-SERBIA UNDER 18: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI BASKET 2017) - L’Italia Under 18 sfida oggi la Serbia nella partita degli Europei basket 2017: alle ore 15:45 presso la Diplomat arena di Piestany la nostra Nazionale, allenata da Andrea Capobianco, va a caccia della qualificazione ai quarti di finale nella rassegna continentale. L’estate per la pallacanestro giovanile, e in generale per il basket azzurro, è stata ricca di soddisfazioni: dall’Under 19 alla nazionale femminile i risultati non sono mancati, adesso un altro torneo per provare a dare lustro al nostro movimento cestistico.

L’esordio non è stato affatto male: l’Italia ha superato l’Ucraina per 69-52 e, almeno dal punto di vista della differenza canestri, si è portata in testa al girone nei confronti della Spagna. Contro la Serbia potrebbe già arrivare la qualificazione ai quarti: infatti la formula prevede che le prime due nazionali di ciascun girone superino il turno e accedano alla fase ad eliminazione diretta. Se la nostra Nazionale dovesse vincere e, al tempo stesso, la Spagna dovesse battere l’Ucraina, saremmo certi con una giornata di anticipo di proseguire nel torneo, per poi affrontare le Furie Rosse con la possibilità di prenderci il primo posto nel gruppo.

Cosa che ci porterebbe, almeno sulla carta, ad affrontare un quarto di finale più abbordabile; staremo dunque a vedere quello che succederà. Nel quadro della prima giornata, l’Italia è una delle squadre ad aver convinto di più: lo scarto massimo lo ha preso la Finlandia che, un po’ a sorpresa, ha battuto la Lituania di 20 punti, poi è appunto arrivata la prestazione degli Azzurri di Andrea Capobianco mentre tra le altre nazionali che hanno fatto molto bene c’è stata la Grecia, capace di sconfiggere la Slovenia per 14 punti.

Come già accaduto nei tornei giovanili che hanno preceduto questo, la maggiore difficoltà può essere quella di giocare in giorni ravvicinati, senza troppo riposo; oggi però l’occasione di staccare il pass con un turno di anticipo è davvero ghiotta, dunque speriamo che l’Italia non la perda e faccia un altro passo avanti.

Non sarà purtroppo possibile assistere a Italia-Serbia Under 18 in diretta tv; tuttavia avrete a disposizione il servizio di diretta streaming video, sul canale ufficiale YouTube messo a disposizione dalla FIBA. Anche le pagine della nostra Federazione sui nostri social network (in particolare Facebook e Twitter) aggiorneranno con informazioni utili sulla sfida.

