Diretta/ Mondiali nuoto 2017 info streaming video e tv, orario finali e programma (Budapest, oggi 30 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (BUDAPEST 2017) – Ultima giornata ai Mondiali nuoto 2017: nella piscina di Budapest si sono già aperte le ultime gare della rassegna iridata, e non è cominciata benissimo per l’Italia che ha vissuto l’eliminazione di Federico Turrini nella semifinale dei 400 misti (sesto tempo assoluto).

Nei 400 femminili non c'erano invece italiani in gara; Katinka Hosszu ha ottenuto il miglior tempo con ampio distacco (oltre un secondo su Mireia Belmonte Garcia) e corre per l'ennesima medaglia ai Mondiali. E' al pomeriggio che dovremo stare attenti: alle ore 18:38 scatta la finale dei 1500, ancora una volta andiamo a caccia di doppio podio con Gregorio Paltrinieri che ha nuotato il secondo miglior tempo di batteria (14'44''31) a 20 centesimi dall'ucraino Mykhailo Romanchuk, mentyre Gabriele Detti è giunto terzo.

Attenzione ai distacchi: il livornese, oro negli 800 e bronzo nei 400, è staccato di oltre 5 secondi dall’amico e connazionale ma a sua volta ne ha rifilati 5 e mezzo a Jan Micka, il ceco che ha chiuso la batteria con il quarto tempo assoluto. C’è insomma grande margine, anche se ovviamente in gare come questa i tempi di ingresso contano relativamente. La finale dei 50 rana femminili sarà la prima del lotto - dunque alle ore 17:30 - e Arianna Castigiloni cerca una medaglia complessa da ottenere.

Entrata con il sesto tempo (30’’46), l’azzurra paga al momento 34 centesimi dal podio (Katie Meili, argento nei 100); soprattutto, cronometro a parte, le prime quattro della classe (l’altra americana Lilly King, Yuliya Efimova e Ruta Meilutyte) hanno senza ombra di dubbio qualcosa in più e dovrebbero essere loro a giocarsi le medaglie, magari con il disturbo da parte di Jennie Johansson. Avremo poi la finale dei 50 stile femminili e dei 50 dorso maschili, con Camille Lacourt, Junya Koga e Matt Grevers che ragionevolmente si giocheranno la medaglia d’oro.

A seguire appunto la finale dei 400 misti femminili; dopo i 1500 ci sarà invece la grande chiusura con le due staffette 4x100 misti, e l'Italia del nuoto femminile si è qualificata alla finale. Prendersi la medaglia sarà ovviamente difficile (gli Stati Uniti non dovrebbero avere problemi a conquistare l'ennesimo oro in questi Mondiali), ma la presenza di Federica Pellegrini può farci sperare in un altro capolavoro nella piscina di Budapest.

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alle fasi cruciali dei campionati del mondo di nuoto di Budapest 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti.

