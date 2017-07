Diretta/ Nuoto, finale 4x100 misti femminile: info streaming video e tv, risultato live (Mondiali 2017)

Diretta nuoto, finale 4x100 misti donne ai Mondiali 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA NUOTO, FINALE 4x100 MISTI DONNE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI 2017) - Altra possibilità di medaglia per l’Italia ai Mondiali nuoto 2017: la penultima gara della rassegna iridata, intorno alle 19, sarà la finale della 4x100 misti femminile. Azzurre che si sono qualificate con il quarto miglior tempo di semifinale: 4’00’’03.

In acqua hanno nuotato Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini: la bustocca poco prima di questa finale sarà impegnata nella gara dei 50 rana con scarse possibilità di andare a podio (ma in una gara così corta anche una partenza particolarmente azzeccata potrebbe fare la differenza), mentre la Pellegrini comunque vada chiuderà i Mondiali in trionfo, visto l’oro inatteso e straordinario nei 200 stile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA 4x100 MISTI FEMMINILE

La veneziana, che nuoterà l’ultima frazione, non ha nei 100 la sua distanza preferita (nella gara individuale ha mancato l’accesso alla finale) ma ha tanta voglia di aiutare le compagne a prendersi un risultato storico dopo l'argento europeo dello scorso anno (Federica non aveva nuotato la finale); tuttavia la medaglia potrebbe essere fuori portata perchè ci sono delle nazionali che sono irraggiungibili. Basti pensare che l’Italia ha avuto un tempo di oltre 4 secondi superiore a quello degli Stati Uniti.

Due anni fa a Kazan la nazionale a stelle e strisce non era arrivata nemmeno sul podio, quest’anno invece è super favorita per l’oro anche perchè in finale potrebbe schierare il tonnellaggio pesante (significa Lilly King nella rana e Simone Manuel nello stile libero, dovrebbe essere lei a nuotare e non Katie Ledecky che non ha nei 100 la sua distanza preferita).

Abbiamo poi la Cina che è campione in carica, e l’Australia che vuole migliorare il bronzo di due anni fa; la Svezia, argento mondiale a Kazan, è arrivata settima in batteria ma in acqua non c’erano nè Jennie Johansson (farà la finale dei 50 rana) nè tantomeno Sarah Sjostrom, che in Russia aveva nuotato la frazione a delfino ma potrebbe benissimo fare anche lo stile, visto che detiene il record del mondo sui 100.

In più la Gran Bretagna e la Russia, con il Canada che ha stupito in semifinale: insomma, compito non semplice per un’Italia che però proverà a dare tutto in vasca. Ricordiamo anche che a Rio de Janeiro, nelle ultime Olimpiadi, un incredibile bronzo lo aveva vinto la Danimarca; tuttavia oggi le danesi non si sono nemmeno presentate in acqua, questo potrebbe essere un punto a favore verso la medaglia.

