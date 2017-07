FOGNINI-HANFMANN/ Finale Atp Gstaad 2017: streaming video e tv, dove vederla e orario della partita

Fabio Fognini (Foto: Lapresse)

ATP GSTAAD 2017: FINALE A SORPRESA FOGNINI HANFMANN

Glielo avessero detto una settimana, Fabio Fognini tutto avrebbe creduto tranne di trovarsi oggi nella finale dell'Atp Gstaad 2017 contro Yannick Hanfmann. Un ultimo atto inatteso per tanti motivi quello del torneo svizzero che oggi giunge a conclusione. Analizzando il punto di vista dell'italiano, dopo la prematura eliminazione settimana scorsa ad Umago, un torneo che per "Fogna" può essere considerato "di casa" tutto lasciava presagire che neanche in Svizzera il talento di Arma di Taggia sarebbe riuscito ad esprimere il proprio talento. E basta osservare il suo cammino nel torneo per rendersi conto che in effetti il davisman azzurro non ha di certo compiuto un percorso netto nel corso del torneo, rischiando in più di un'occasione di interrompere prematuramente la sua corsa verso il titolo. In tutte le partite del torneo di Gstaad, infatti, Fabio ha concesso almeno un set al suo avversario: è successo all'esordio contro Gombos, al secondo turno contro il lettone Gulbis, e di nuovo ieri - in semifinale - quando è riuscito a venire a capo di una situazione tutto tranne che semplice contro un giocatore sempre duro a morire come lo spagnolo Bautista-Agut. Clicca qui per vedere in streaming ogni punto della finale di Gstaad tra Fabio Fognini e Yannick Hanfmann!

L'AVVERSARIO DI FABIO

Ancora di più sorpreso di Fognini, giocatore comunque abituato ad ottenere successi importanti sulla terra rossa, è Yannick Hanfamm. Il tedesco, classe 1991, fino a questa settimana numero 170 delle classifiche mondiali, è diventato presto il beniamino del pubblico di Gstaad. Partito dalle qualificazioni, dove ha sconfitto prima il salvadoregno Arevalo e poi il francese Eysseric, una volta entrato nel tabellone principale Hanfmann ha messo in fila una striscia di vittorie di portata sempre maggiore. Al primo turno, non senza affanni, ha eliminato Facundo Bagnis; il giorno dopo anche l'esperto Feliciano Lopez ha dovuto capitolare al suo cospetto in 3 set. Per avere la meglio sul portoghese Sousa ha dovuto rimontare un parziale di svantaggio prima di chiudere con un doppio 6-2 in suo favore. Ma il vero capolavoro è andato in scena in semifinale contro l'olandese Robin Haase, sconfitto con il punteggio di 3-6/7-6/7-6 al termine di una partita estenuante.

DOVE E QUANDO VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

La finale dell'Atp Gstaad 2017 rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati italiani di tennis, che sperano di vedere Fabio Fognini alzare il primo trofeo stagionale battendo la mina vagante Yannick Hanfmann. La sfida tra l'azzurro e il giocatore tedesco è in programma sulla Roy Emerson Arena per le ore 11:30. L'unica componente che potrebbe fare slittare l'inizio del match è determinata dalla pioggia, dal momento che le previsioni meteo a Gstaad per la giornata di oggi, domenica 30 luglio 2017, parlano di un 60% di rischio di precipitazioni. In ogni caso a trasmettere in diretta ogni quindici della partita tra Fabio Fognini e Yannick Hanfmann sarà la piattaforma Supertennis, canale 224 della piattaforma Sky e 64 del digitale terrestre. Clicca qui per vedere in streaming ogni punto della finale di Gstaad tra Fabio Fognini e Yannick Hanfmann!

© Riproduzione Riservata.