GREGORIO PALTRINIERI E GABRIELE DETTI/ Diretta, finale 1500 sl streaming video e tv (Mondiali Nuoto 2017)

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, finale 1500 sl (Foto: LaPresse)

GREGORIO PALTRINIERI E GABRIELE DETTI, DIRETTA: FINALE 1500 SL STREAMING VIDEO E TV (MONDIALI DI NUOTO 2017) - L'Italia affida a Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti le sue speranze odierne di medaglia: entrambi hanno conquistato l'accesso alla finale dei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto 2017. Si preannuncia una sfida particolarmente interessante per i due azzurri con gli altri giovani avversari: è tutto pronto per il duello che vale l’oro. Non hanno dovuto faticare per strappare il pass per l'ultimo atto, ma dovranno comunque fare attenzione in gara all'ucraino Mykhailo Romanchuk, che ha fatto siglare ieri il miglior crono. Paltrinieri e Detti ieri hanno preferito non farsi prendere troppo dalla foga, quindi hanno mostrato un passo più lento: probabilmente hanno deciso entrambi di risparmiare un po' di energie in vista della finale di oggi. Dovranno fare i conti anche con il ceco Jan Micka, il polacco Wojciech Wojdak, il norvegese Henrik Christiansen, l'australiano Mack Horton e l'altro ucraino Sergii Frolov. Non saranno in vasca né il coreano Park Tae-Hwan né il cinese Sun Yang.

Nello scontro diretto tra Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti chi potrebbe insinuarsi come terzo incomodo? Attenzione a Romanchuk, che ha fatto segnare il miglior tempo di qualificazione. L'anno scorso si è allenato per un paio di mesi con i due azzurri, quindi li conosce molto bene. L'ucraino è uno dei "Morini's boys": ha lavorato infatti con Stefano Morini, il coach dei due italiani. Bronzo agli Europei di Londra 2016 negli 800 e 1500, campione olimpico giovanile 2014 dei 400 e campione europeo giovanile 2014 degli 800, Romanchuk può insinuarsi nella lotta tra Paltrinieri e Detti. La sorpresa invece potrebbe essere il 22enne Micka, che all'età di 17 anni è diventato il più giovane ceco ad aver partecipato alle Olimpiadi, mentre recentemente è arrivato secondo al Sette Colli.

In attesa della finale dei 1500 stile libero, l'Italia si interroga sul futuro di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Qualche anticipazione l'ha regalata il loro allenatore, Stefano Morini: al termine del Mondiale di Nuoto 2017 i due azzurri potranno tirare un po' il fiato, essendo al secondo anno del quadriennio. Paltrinieri andrà in Australia in autunno e ci tornerà a inizio primavera: avrà modo di lavorare con l'amico Horton e di trovare nuovi stimoli. Detti invece parteciperà a tutte le prove della Coppa del Mondo, cimentandosi sulle diverse distanze dello stile libero. Gregorio ha manifestato il desiderio di farsi largo nel nuoto di fondo, «ma è anche vero che ora gli 800 sono una distanza olimpica, e avere due assi così su 800 e 1500 non è da tutti...». Prepariamoci allora ad altri duelli tra amici-rivali.

DOVE VEDERE LA GARA DI PALTRINIERI E DETTI IN STREAMING VIDEO

Come e dove seguire in diretta tv la finale dei 1500 stile libero? Grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai riserva ai Mondiali di Nuoto 2017, potrete assistere alla gara di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti attraverso il canale 57, disponibile anche in alta definizione al canale 557. Non solo vengono trasmesse la maggior parte delle gare, ma vengono mandate in onda tutte quelle che vedono protagonisti gli atleti azzurri. La diretta streaming video è invece disponibile sul sito ufficiale della Rai o attraverso l'app RaiPlay, di cui possono usufruire coloro che hanno dispositivi mobili. L'alternativa alla tv di Stato è rappresentata da Eurosport, disponibile sulle piattaforme di Sky e Mediaset Premium, oltre che in streaming sull'app Eurosport Player. Dovrete sintonizzarvi in questo caso sul canale Eurosport 2. CLICCA QUI PER LA FINALE DEI 1.500 STILE LIBERO CON PALTRINIERI E DETTI

