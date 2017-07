Juve Stabia-Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Juve Stabia - LaPresse

JUVE STABIA-BASSANO INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE - Juve Stabia-Bassano Virtus oggi alle ore 20.45 sarà la sfida che in ordine temporale chiuderà il vasto programma del primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Iniziano le partite ufficiali e il confronto allo stadio Menti di Castellammare di Stabia sarà particolarmente interessante. Si affronteranno infatti due formazioni vogliose di riscatto dopo la stagione scorsa, chiusa con poche soddisfazioni da entrambi i lati. Le Vespe padrone di casa nello scorso campionato di Lega Pro si erano reste protagoniste di un gran girone d'andata, issandosi momentaneamente anche al primo posto del girone C e candidandosi per il salto diretto in cadetteria nella lotta con Foggia, Lecce e Matera.

Nel girone di ritorno è arrivato però un calo davvero considerevole, che ha portato la Juve Stabia nei play off dove è riuscita a superare solo il primo ostacolo, l'impegno casalingo contro il Catania, per poi essere eliminata in un confronto comunque combattuto contro la Reggiana.

Peggio ancora è andata al Bassano Virtus, competitivo per meno di metà stagione e poi investito da una lunga serie di sconfitte consecutive che ne ha messo a rischio anche la partecipazione ai play off, strappata per il rotto della cuffia e segnata comunque dall'immediata sconfitta nel primo turno, sul campo del Pordenone. Il Bassano ha sprecato due stagioni fa la grande chance della promozione in B perdendo all'ultima giornata il campionato contro il Novara e successivamente la finale play off contro il Como: da allora il club veneto non sembra essersi più davvero ripreso.

Le probabili formazioni dell'incontro: Juve Stabia in questa stagione allenata dalla coppia Caserta-Ferrara, che schiererà la squadra con un 4-3-3 con Polverino estremo difensore alle spalle della difesa a quattro con Nava sulla fascia destra, Dentice sulla fascia sinistra e il bulgaro Atanasov e Redolfi impiegati come difensori centrali. A centrocampo il camerunese Matute sarà affiancato da Viola e da Capece, mentre in attacco Berardi, Paponi e Lisi saranno i titolari nel tridente offensivo. Il Bassano Virtus allenato da Giuseppe Magi scenderà in campo invece con un 4-2-3-1 che prevederà Grandi tra i pali, Barison in posizione di terzino destro e Karkalis in posizione di terzino sinistro nella retroguardia a quattro in cui i centrali saranno Pasini e Bizzotto. A centrocampo i playmaker arretrati saranno Bianchi e Botta, mentre Venitucci, Minesso e Laurenti saranno di supporto in posizione avanzata all'unica punta di ruolo nella formazione vicentina, il centravanti Grandolfo.

Partita tutta da seguire, incerta come tutti i match preliminari di Coppa Italia, ma i campi del Sud hanno sempre la nomea di essere molto caldi e quello di Castellammare di Stabia non fa eccezione. I bookmaker ne prendono atto considerando nettamente favorite le Vespe, quotate 2.05 da Betclic per il successo e il conseguente passaggio del turno, mentre la vittoria del Bassano viene proposta a una quota di 3.70 da Paddy Power e l'eventuale pareggio (che porterebbe alla disputa dei tempi supplementari e quindi dei calci di rigore) sarà quotato 3.25 dall'agenzia Betclic.

Non ci sarà diretta tv né diretta streaming video per Juve Stabia-Bassano Virtus, domenica 30 luglio 2017 alle ore 20.45, ci sarà la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali dei due club e sul sito della Lega Calcio legaseriea.it.

