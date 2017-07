Lazio Bayer Leverkusen/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Lazio Bayer Leverkusen (LaPresse)

DIRETTA LAZIO BAYER LEVERKUSEN: INFO STREAMING VIDEO E TV – Lazio-Bayer Leverkusen è la partita amichevole, in programma oggi domenica 30 luglio alle ore 15.30 presso Untersberg Arena di Grödig, test match di prestigio europeo per la formazione di Inzaghi. Come è facile immaginare a questo punto dell’estate, la partita di questo pomeriggio non è certo il primo banco di prova per entrambe le compagini: la squadra allenata da Simone Inzaghi, che qualche settimana fa ha perso il suo capitano, Lucas Biglia, trasferitosi al Milan (e forse perderà nelle prossime ore anche Keita Balde Diao, destinato alla Juve o all'Inter), ha già disputato diverse partite in questo mese di luglio.

Ricordiamo infine che la partita amichevole tra Lazio e Bayer Leverkusen attesa alle ore 15.30 sarà visibile indiretta tv sul canale del bouquet Sky Lazio Style Channel al numero 233 del telecomando: confermata quindi anche la diretta streaming video tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati. Consigliamo poi agli appassionati di collegarsi al sito ufficiale e ai profili sociale del club biancoceleste per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match.

L'ultima è stata contro la neopromossa Spal, battuta con il risultato di 2-0. Curiosamente, la Lazio esordirà proprio contro la Spal in campionato quest'anno, dunque possiamo dire che la formazione di Inzaghi ha fatto le prove generali in vista dell'esordio in campionato. Anche il Bayer Leverkusen è in rodaggio in vista della stagione di Bundesliga di quest'anno. Dopo aver perso un calciatore come Calhanoglu (sempre direzione Milan), le Aspirine hanno voglia di riscattarsi e mostrare che non erano dipendenti dalle giocate del calciatore turco. Nell'ultima amichevole disputata, la formazione tedesca ha pareggiato 1-1 contro i turchi dell'Antalyaspor, che allora avevano evidenziato una migliore condizione fisica rispetto ai tedeschi.

In vista dell’amichevole di oggi va detto che già nel test contro gli spallini sono emersi alcuni dettagli importanti in casa biancoceleste,anche in ottica probabili formazioni. Il primo: i laziali hanno una delle punte più prolifiche di tutto il campionato, Ciro Immobile, che può realmente aspirare ad una posizione di vertice anche quest'anno nella classifica marcatori della Serie A. Il secondo segnale importante è arrivato da Keita, che nonostante sia in procinto di trasferirsi si permette il lusso di continuare a segnare e convincere indossando la maglia biancoceleste. Questa la formazione schierata da Inzaghi per l'amichevole contro la Spal di 6 giorni fa e che salvo decisioni improvvise potrebbe essere riproposta in toto oggi contro i tedeschi.

In porta Vargic, con avanti difesa a tre composta da Wallace, Hoedt e Radu. A centrocampo Marusic, Murgia, Luis Alberto Milinkovic e Lulic, mentre in avanti la coppia d'attacco inedita costituita da Felipe Anderson e Ciro Immobile. Nel secondo tempo è entrato anche il nuovo acquisto Di Gennaro (via Cagliari), confermando le sue discrete qualità in fase di impostazione, sebbene debba considerarsi semplicemente una riserva.

Differente il cammino fin qui fatto invece dai tedeschi del Bayer Leverkusen: le aspirine non hanno mai vinto fin qui nelle amichevoli disputate in questo mese di luglio. Un fatto che magari risulta di fatto senza particolari conseguenze sul prossimo campionato, ma che comunque rimane pesante sullo stomaco della compagine tedesca in vista dell'inizio di stagione, che esordirà in Bundesliga il prossimo 18 agosto sul campo del Bayern Monaco (prima però ci sarà la Coppa di Germania contro il Karlsruher, impegno previsto per il prossimo 4 agosto). Nell'ultima amichevole, il Bayer non è andato oltre l'1-1 contro i turchi dell'Antelyaspor. Peggio ha fatto il 23 luglio scorso, quando ha perso anche contro il Sandhausen per 3-2.

Sbiadito pareggio anche nel precedente incontro, contro il Bonnen (pareggio 2-2) mentre l'ultimo successo è datato al 14 luglio (seconda amichevole), con la vittoria sul Würzburger Kickers per 3-0. Contro l’Antalaysport il tecnico Herrlich non si era discostato troppo dal classico 4-4-2 e pare che non vi possano essere troppi cambi rispetto alla formazione ufficiale del precedente test match. Secondo questa ipotesi quindi dovremmo vedere Leno tra i pali con Dragovic e Bender in coppia centrale in difesa e il duo Henrichs-Wendell liberi sulle fasce. In regia troveremo al coppia Kampl-Mehmedi con invece Baumgartlinger e Dailey da mezz’ali: l’attacco sarà invece guidato dalle due punte Haverts e Volland.

© Riproduzione Riservata.