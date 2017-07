Lecce-Ciliverghe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lecce-Ciliverghe, primo turno Coppa Italia (Foto LaPresse)

DIRETTA LECCE CILIVERGHE MAZZANO: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (COPPA ITALIA) - Lecce Ciliverghe Mazzano alle ore 20.30 segnerà l'esordio stagionale nella nuova annata per entrambe le formazioni, nel vasto programma del primo turno di Coppa Italia che vede opposte squadre di Lega Pro (da questa stagione tornata a chiamarsi Serie C) contro squadre del campionato di Serie D.

La formazione bresciana è stata una lieta sorpresa nello scorso campionato di quarta serie, capace di issarsi al secondo posto in classifica nel girone B, in un raggruppamento comunque dominato dal Monza. La partecipazione alla Coppa Italia è comunque un premio per il club al cospetto di un club blasonato come il Lecce, che ormai da un lustro però non riesce a risollevarsi dalle sabbie mobili della Serie C.

L'ennesima partecipazione ai play off si è risolta di nuovo con una beffa per la formazione salentina, che ha detto addio al sogno di tornare in cadetteria nei quarti di finale dai play off, battuta ai calci di rigore dall'Alessandria, senza neanche riuscire a presentarsi alla final four a Firenze. Per i giallorossi un'altra stagione da dimenticare in fretta, segnata dal testa a testa per la promozione diretta con il Foggia conclusosi in malo modo, con i rossoneri capaci addirittura di vincere per distacco il girone C di Lega Pro e chiudere con buon anticipo la corsa per il salto diretto in Serie B. La Coppa Italia sarà un modo per scaldarsi al meglio per un campionato che il Lecce proverà stavolta a vivere da protagonista assoluto, senza incepparsi sul più bello nei play off.

Il Lecce ha confermato il tecnico Rizzo in panchina, subentrato a Padalino nel finale dello scorso campionato, e diversi interpreti della scorsa stagione. In questo primo impegno ufficiale della nuova annata dovrebbe scendere in campo con Perucchini in porta, Lepore in posizione di terzino destro e Di Matteo in posizione di terzino sinistro, con Cosenza e Drudi al centro della difesa. Costa Ferreira, Arrigoni e Mancosu giocheranno titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo spazio a Pacilli, Caturano e Torromino, punte di diamante dei salentini anche nella passata stagione.

Il Ciliverghe Mazzano di Giuliano Sonzogni è una squadra che sicuramente ha come obiettivo fondamentale quello di confermarsi nel prossimo campionato di Serie D e lottare magari per quella che sarebbe una storica promozione tra i professionisti: il club bresciano proverà sicuramente a dare filo da torcere ai leccesi che stanno ancora cercando la migliore forma fisica. La vincente di questo confronto affronterà nel secondo turno la Pro Vercelli.



La scarsa esperienza del Ciliverghe Mazzano in ambito professionista rende la sfida dello stadio Via del Mare, almeno secondo le valutazioni dei bookmaker, una delle più scontate nel programma del primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia.

La vittoria interna dei salentini viene considerata quasi scontata, con quota 1.12 offerta da Snai che alza fino a 6.75 la quota relativa al pareggio, mentre l'eventuale blitz in trasferta dei lombardi viene quotato 18.00 da Eurobet. Dunque non ci si aspettano particolari sorprese, ma la Coppa italia nella sua storia è stata spesso foriera di belle favole.

Proverà a scongiurarle la squadra salentina, con la sfida Lecce-Ciliverghe Mazzano, domenica 30 luglio alle ore 20.30, che non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video, ma gli aggiornamenti si potranno seguire sui siti ufficiali del due club e su quello della Lega Calcio, legaseriea.it .

© Riproduzione Riservata.