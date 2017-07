Livorno Feralpisalò/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (Coppa Italia)

Diretta Livorno Feralpisalò (LaPresse)

DIRETTA LIVORNO FERALPISALO': INFO STREAMING VIDEO E TV (COPPA ITALIA) - Livorno-Feralpisalò, diretta dall'arbitro Marchetti, è la partita in programma oggi 30 luglio alle ore 20.30 allo Stadio armando Picchi, valida per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Scontro tra due squadre che affrontano il campionato di terza serie con un blasone diverso, ma non bisogna dare nulla per scontato visto che la provincia del calcio italiano ha ottenuto spesso risultati superiori a squadre ben più quotate e con una storia più pesante. E' accaduto anche l'anno scorso, con il Livorno in difficoltà in Lega Pro dopo un quindicennio trascorso tra Serie A e Serie B, e la Feralpisalò invece brillante protagonista di una stagione che ha portato il sodalizio bresciano alla disputa dei play off. Dove curiosamente le due squadre stavolta di fronte in Coppa Italia sono state eliminate dalla stessa antagonista, la Reggiana, che ha prima estromesso la Feralpisalò e poi il Livorno, arrampicandosi fino alla semifinale.

La partita allo stadio Armando Picchi si prospetta interessante, dunque, con le due formazioni che sono a loro volta reduci da due test amichevoli di lusso contro squadre di Serie A. La Feralpisalò è stata sconfitta di misura dalla Sampdoria, uno a zero, stesso punteggio con il quale il Livorno è stato superato dal Benenvento. Due incontri comunque incoraggianti dal punto di vista del gioco, anche se c'è sicuramente ancora molto da lavorare. La Feralpisalò anche quest'anno potrà affrontare il campionato con la forza dei nervi distesi, pensando soprattutto a mantenere la categoria e a raccogliere ciò che verrà successivamene. Il Livorno invece deve provare a uscire dalle sabbie mobili della terza serie, impresa come si è visto l'anno scorso difficile per tutte le squadre.

Ecco le probabili formazioni dell'incontro nel primo turno di Coppa Italia: il Livorno riparte quest'anno con Sottil, tecnico che proverà a riportare gli amaranto ai vertici della lotta per la Serie B. Toscani in campo con Mazzoni in porta, Marchi e Predelli rispettivamente sulla corsia laterale di destra e sulla corsia laterale di sinistra in difesa, mentre Morelli e Franco saranno i due difensori centrali. Luci a centrocampo si muoverà centralmente assieme a Giandonato, Moscati e Valiani saranno invece esterni con Vantaggiato e Mendes che si spartiranno i compiti sul fronte offensivo per quello che dovrebbe essere un 4-4-2 di partenza. Risponderà la Feralpisalò con il 3-5-2 disegnato dal tecnico Michele Serena, che vede Caglioni tra i pali, Marchi, Emerson e Ranellucci a formare la diesa a tre, mentre Parodi avrà il compito di presidiare la fascia destra e Martin sarà invece schierato come esterno mancino. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Magnino, Staiti e Capodaglio, mentre in attacco faranno coppia Guerra e Ferretti.

Le agenzie di scommesse, per fattore campo e qualità generale della squadra, sono convinte delle possibilità di passaggio del turno del Livorno. Secondo le quote Intralot, la vittoria interna dei labronici viene proposta a 1.78, mentre il pareggio viene quotato 3.30 e la vittoria lombarda in trasferta offerta ad una quota di 4.10. Vedremo se i pronostici saranno rispettati dagli amaranto in Livorno-Feralpisalò, partita per la quale ricordiamo che non ci sarà diretta tv né diretta streaming video, ma via internet gli appassionati potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul sito legaseriea.it, organizzatore della Coppa Italia, e sui siti web delle due formazioni.

