Matera Calcio - LaPresse

MATERA CASERTANA INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE - Matera Casertana oggi alle ore 20.30 sarà un derby del sud molto interessante nel programma del primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2017/18. Dopo le prime amichevoli estive si inizia a fare sul serio con la Tim Cup ed il secondo turno in palio, quando entreranno in gioco le squadre di Serie B. In questo primo turno saranno le squadre di Lega Pro (ora tornata a chiamarsi Serie C) e quelle di Serie D ad affrontarsi, e Matera e Casertana si giocheranno la sfida di Coppa con la consapevolezza di essere compagne di girone in campionato, così come lo sono state nella precedente stagione.

Per i lucani un'annata ricchissima di rimpianti, con il sogno della Serie B cullato a lungo nella regular season e sfumato quando Lecce e soprattutto Foggia hanno deciso di allungare in una corsa al primo posto che per due terzi di stagione era sembrato alla portata anche dei materani. Nei play off il Matera è arrivato svuotato perdendo subito il secondo turno contro il Cosenza (i lucani da terzi in classifica erano esentati dal primo turno) e con il peso della finale di Coppa Italia di Lega Pro perduta in modo rocambolesco contro il Venezia.

La Casertana è reduce invece da una stagione da pura outsider, con un acuto finale successivo all'esonero del tecnico Andrea Tedesco. Raggiunti i play off, i campani si sono fatti valere nella post season prima battendo in trasferta e contro pronostico il quotato Siracusa, e poi dando filo da torcere all'Alessandria, poi finalista nei play off, nel secondo turno. La Casertana parte all'alba di questa nuova stagione ancora con la voglia di essere una mina vagante in grado di dare fastidio alle grandi. Il Matera ha confermato Auteri convinto che la scalata alla Serie B, da tempo nei piani del club, potrà finalmente andare a buon fine.

Le probabili formazioni del match: confermato Gaetano Auteri e il suo 3-4-3 sulla panchina lucana, il Matera dovrebbe schierare Tozzo in porta e una difesa a tre composta da Ingrosso, De Franco e Mattera. Nella zona centrale della linea mediana ci sarà spazio per il nuovo acquisto Maimone al fianco di De Rose, mentre Di Lorenzo presidierà la fascia destra e Armeno sarà sul lato mancino del campo. In attacco, spazio a Strambelli, Carretta e Infantino.

Risponderà la Casertana, passata sotto la guida del tecnico Scazzola, con un 4-3-3 che schiererà Benassi tra i pali, D'Anna in posizione di terzino destro e Ferrara in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno Rainone e Lorenzini. A centrocampo saranno titolari Santoro, De Marco e Carriero, mentre in attacco nel tridente giocheranno dal primo minuto Tripicchio, Colli e Marotta.

Le quote dei bookmaker vedono un Matera più pronto per il passaggio del turno rispetto alla Casertana. Vittoria interna lucana quotata 1.67 da Bet365, mentre Betclic offre a 3.50 la quota relativa al pareggio e Paddy Power alza fino a 5.60 la quota per il successo in trasferta. Seguire in diretta Matera-Casertana, domenica 30 luglio 2017 alle ore 20.30, sarà possibile solo sui siti internet delle due società e sul sito ufficiale della Lega Calcio che seguirà le evoluzioni della Coppa Italia, legaseriea.it. Non sarà prevista diretta tv né diretta streaming video su nessun canale.

© Riproduzione Riservata.