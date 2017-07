Neymar al PSG / Calciomercato, il Barcellona denuncia i francesi. I tifosi della Juventus tremano per Dybala

Calciomercato Psg, Neymar Jr. - La Presse

E' ''guerra'' tra Barcellona e Paris Saint German per Neymar Jr. Il club francese sembra pronto a pagare la clausola rescissoria da 222 milioni di euro. Dopo le parole di ieri di Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, che apriva a un'eventuale cessione oggi le cose sembrano essere già cambiate. Pare infatti che il Barcellona sia pronto a denunciare il Paris Saint German nel caso fosse pronto a tirare fuori quella cifra. Il club catalano vorrebbe portare il caaso all'Uefa sottolineando che una cifra del genere non rispetterebbe i parametri del fair play finanziario. Inoltre la squadra vicecampione di Spagna avrebbe l'appoggio in questo senso anche della Lega calcio. Come riporta Repubblica.it si pensa addirittura che qualcuno possa insinuare che tutti quei soldi non possono essere nelle casse di un club e che quindi per forza debbano essere soggetto d'indagine perché arrivati da una terza persona.

NEYMAR AL PSG CALCIOMERCATO: IL BRASILIANO A UN PASSO DALL'ADDIO AL BARCELLONA

I TIFOSI DELLA JUVENTUS TREMANO PER DYBALA

Mentre sembra quasi fatto il passaggio di Neymar Jr al Paris Saint German, che si prepara ad essere il trasferimento di calciomercato dell'estate, i tifosi della Juventus tremano. La paura di molti infatti è che i tanti acquisti dei bianconeri in attacco, da Douglas Costa a Federico Bernardeschi, possano essere un chiaro indirizzo di una prossima cessione di Paulo Dybala. Il Barcellona non ha mai fatto segreto della stima nei confronti della Joya soprattutto dopo la doppietta dello scorso anno rifilata proprio ai blaugrana nei quarti di finale di Champions League. E' così che i bianconeri hanno paura che il calciatore possa lasciare la Vecchia Signora già quest'estate, cosa che farebbe ridimensionare anche i nuovi arrivi alla corta di Massimiliano Allegri. Al momento sembra che il Barcellona sia più forte su Antoine Griezmann, ma il calciomercato è lungo e il timore dei bianconeri non si quieterà proprio oggi.

© Riproduzione Riservata.