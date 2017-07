Perugia-Spal/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (amichevole)

Diretta Spal-Perugia: qui l'esterno Filippo Costa, 22 anni (LAPRESSE)

DIRETTA PERUGIA-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV - Perugia-Spal è una delle amichevoli in programma domenica 30 luglio 2017: le due squadre si affrontano allo stadio Renato Curi di Perugia a partire dalle ore 20:30. Test importante per ambedue le formazioni che nella nuova stagione partono con obiettivi diversi, nelle rispettive categorie.

La Spal è una delle tre squadre neopromosse in Serie A e cercherà di mantenere la categoria, il Perugia invece è reduce dalle semifinali playoff dell’ultimo campionato cadetto e quest’anno spera quantomeno di ripetere il risultato. Compito non facile, anche perché gli umbri hanno cambiato allenatore passando dalle mani di Cristian Bucchi, che ha sposato il progetto Sassuolo, a quelle di un altro ‘uomo di famiglia’ come l’ex centrocampista Federico Giunti, che curiosamente prima di tornare in biancorosso allenava la Maceratese in Lega Pro, esattamente nel caso di Bucchi.

Perugia che inoltre vede avvicinarsi l’esordio stagionale: domenica 6 agosto infatti la formazione umbra scenderà in campo al Curi per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, in cui affronterà la vincente di Gubbio-Nuova Monterosi che si gioca proprio questa sera, dalle ore 20:30. La Spal entrerà in scena una settimana dopo, per l’esattezza sabato 12 agosto per il terzo turno della coppa nazionale: l’avversario dei biancazzurri uscirà dal trittico Empoli-Renate-Siracusa. Invece nella prima giornata del nuovo campionato i ragazzi di mister Leonardo Semplici faranno visita alla Lazio: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 20 agosto; per la settimana successiva è fissato invece il debutto casalingo contro l’Udinese.

Al Renato Curi si disputa l’amichevole con il Perugia, cui la Serie A manca dal 2004: nell'occasione i biancorossi presenteranno al pubblico la squadra per la nuova stagione. Nel test odierno, il tecnico biancazzurro Semplici dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 che tanto bene ha reso l’anno scorso, ed impiegato anche nei test precedenti. In porta Alfred Gomis, davanti a lui i difensori Vaisanen, Vicari e Cremonesi. Linea di centrocampo con Mattiello largo sulla fascia destra, lo svedese Pa Konate dalla parte opposta e Schiattarella, Viviani e Mora per vie centrali. Davanti il tandem Paloschi-Floccari da cui i tifosi si aspettano molto.

Il Perugia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: tra i pali l’esperto Rosati, al centro della difesa Volta e Belmonte, terzini Zanon a destra e Del Prete a sinistra. A metacampo Matteo Brighi, oggi trentaseienne, e il classe ’94 Simone Emmanuello arrivato in prestito dall’Atalanta. Sulla trequarti Terrani, Guberti e Buonaiuto, mentre il riferimento offensivo sarà Cerri. L’amichevole precampionato tra Perugia e Spal non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.