Phelps VS Squalo/ Info streaming video e diretta tv: chi ha vinto?

(LaPresse)

DIRETTA PHELPS VS SQUALO, INFO STREAMING VIDEO E TV, L’OLIMPIONICO IN UNA SFIDA UNICA, RISULTATO LIVE – Michael Phelps VS uno squalo: ecco la sfida che non ti aspetti tra il re della piscina e il re dei mari, quale evento di spicco nel corso della Shark Week, appuntamento per Discovery Channel, settimana con programmazione dedicata al mondo degli squali. A scanso di equivoci chiariamo subito le condizioni in cui questa gara di velocità è avvenuta: a largo del Sudafrica il pluri campione olimpico, dotato di una monopinna per aumentare la propria velocità (9.5km/h) ha sfidato sulla distanza tre tipi di squali differenti, ovvero lo squalo bianco, lo squalo martello e lo squalo di scogliera. La sfida però non è avvenuta in real time e questo ha però sollevato non poche critiche da parte del pubblico: per motivi di sicurezza infatti i tre squali e lo stesso Michael Phelps hanno nuotato nello stesso percorso in momenti differenti. Ciò che però gli spettatori vedranno stasera sarò un’elaborata ricostruzione in cui pare che lo statunitense sia in acqua assieme agli animali, con l’immagine di Phelps e quelle degli squali affiancate e separati da un linea di boe come in una piscina olimpica, dando quindi la reale impressione che i protagonisti siano assieme nella realtà.

Critiche a parte l’evento senza dubbio appare molto atteso anche se non essendo avvenuto in real time si conosce già l’esito della sfida Phelps VS Squali. Il pluri campione del nuoto si è dovuto arrendere a due specie su tre dei re dei mari, riuscendo a battere solo lo squalo di scogliera sui 100 metri per appena a2 centesimi di secondo. Tra le prove più attese è quella che ha visto il nuotatore di Baltimora contro lo Squalo bianco: qui sul finale è stato proprio il pescecane ad avere la meglio grazie a uno brillante sprint con un salto fuori dall’acqua per attraversare la linea del traguardo virtuale e addentare la foca posta a mo di esca. Ricordiamo infine che la tanto attesa diretta tv della sfida tra Michael Phelps e gli squali è stata prevista per le ore 21.00 sul canale del bouquet sky 401 Discovery Channel, con diretta streaming video assicurata a tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

© Riproduzione Riservata.