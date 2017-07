Pisa Varese / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live (Coppa Italia)

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni attees questa sera in campo in terra toscana. Il Pisa dopo le due stagioni con Gattuso in panchina, ha deciso di ripartire con Carmine Gautieri come allenatore, convinto utilizzatore del 4-3-3. Nel primo impegno ufficiale della stagione i toscani dovrebbero scendere in campo con Petkovic tra i pali, Longhi sulla fascia destra e Birindelli sulla fascia sinistra in difesa, mentre Longhi e Carillo saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio a Di Quinzio, Maltese e Verna, in avanti spazio al tridente con Eusepi, Masucci e Peralta schierati dal primo minuto. 4-3-3 anche per il tecnico del Varese, Salvatore Iacolino, che nell'ultimo test in famiglia ha già visto alcuni suoi elementi in grande spolvero, con i gol di Rolando, Zecchini, Molinari, Longobardi e Magrin fra gli altri. Dopo il ritiro a Chatillon quello col Pisa sarà il primo vero test di spessore della stagione per una squadra che non ha ancora smesso di sperare in un ripescaggio, che pure appare difficile, in Serie C.

La differenza di categoria tra le due squadre, e il fatto che sarà il Pisa a beneficiare del fattore campo, sembrano convincere i bookmaker a puntare sui toscani per il passaggio del turno in questo primo turno di Coppa Italia (la vincente di questo confronto affronterà, giocando in casa, il Frosinone nel secondo turno). Snai quota 1.28 la vittoria casalinga che sembra dunque essere il risultato di gran lunga maggiormente probabile, mentre Eurobet propone a 5.20 la quota del pareggio e Snai moltiplica invece per 11.00 quanto investito sull'eventuale successo del Varese.

Per Pisa-Varese ricordiamo che non ci sarà diretta tv né diretta streaming video via internet, sul web sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul match sui siti ufficiali delle due squadre e sul livescore della Coppa Italia sul sito legaseriea.it.