Pordenone-Matelica/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Coppa Italia)

PORDENONE-MATELICA INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE - Pordenone-Matelica sarà una sfida serale (alle ore 20.30) che farà parte del grande blocco di partite del primo turno ad eliminazione diretta della nuova Coppa Italia 2017/18. La nuova Tim Cup partirà con confronti tra squadre della Serie C (ora di nuovo nominata così dopo la parentesi di qualche anno come Lega Pro) e della Serie D, classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi. E' il caso del Matelica che nello scorso campionato ha chiuso il girone F al secondo posto alle spalle della Fermana che ha guadagnato con buon anticipo il ritorno tra i professionisti. Il Matelica è stato comunque brillante, anche se l'avventura nei play off di Serie D si è immediatamente interrotta dopo la sconfitta casalinga contro l'Olympia Agnonese. Il Pordenone dal canto suo per il secondo anno consecutivo ha visto interrompersi nella semifinale play off il sogno della promozione in Serie B.

I ramarri però due anni fa avevano probabilmene ottenuto il massimo piazzandosi tra le prime quattro della post season, perdendo nettamente il doppio confronto contro il Pisa. Bruciano invece ancora i rimpianti per la sconfitta nella semifinale in partita secca contro il Parma a Firenze, maturata ai calci di rigore e tra grandi proteste del Pordenone per decisioni arbitrali che hanno finito per far pendere l'ago della bilancia in favore degli emiliani, forse aiutati anche dal loro blasone come club. I ramarri vogliono riprovarci quest'anno, anche se non sarà facile in una Serie C sempre ricca di nobili decadute e di squadre in grado di puntare al salto in cadetteria.

Probabili formazioni. Dopo la lunga gestione di Bruno Tedino, ricca di successi ma priva della ciliegina sulla torta della promozione in Serie D, il Pordenone riparte dalla guida tecnica di Leonardo Colucci, che schiererà la squadra friulana con un 4-3-2-1 con Perilli in porta, Boniotti impiegato in posizione di terzino destro e De Agostini in posizione di terzino sinistro, mentre Stefani e Parodi saranno i due difensori centrali. A centrocampo il romeno Suciu, Burrai e Buratto giocheranno nel terzetto titolare, mentre Silvestro e Martignago partiranno avanzati come trequartisti, alle spalle del centravanti Girardi.

Il Matelica arriverà invece all'appuntamento della prima sfida ufficiale della stagione dopo aver disputato solamente due test in famiglia in ritiro. La squadra allenata da Luca Tiozzo affronterà poi a partire dal prossimo 2 agosto una serie di formazioni dei campionati di Eccellenza e Promozione. Si comincerà con la sfida contro il Biagio Nazzaro, poi il Tolentino sabato 5 agosto ed il Barbara giovedì 10 agosto nel programma delle amichevoli estive del club.

La differenza di categoria e anche le ambizioni del Pordenone, anche quest'anno molto importanti, portano i bookmaker a considerare i Ramarri favoriti in maniera assolutamente netta per il passaggio al secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia.

La vittoria interna viene quotata 1.25 da Bet365, mentre Paddy Power moltiplica per 6.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Betclic per 11.00 la possibilità che il Matelica piazzi il blitz in trasferta. Non ci sarà diretta tv o diretta streaming video via internet per Pordenone-Matelica, domenica 30 luglio 2017 alle ore 20.30, con gli aggiornamenti sulla gara che saranno comunque pubblicati sui portali web delle due società e sul sito della Lega Calcio che curerà tutti gli aspetti della nuova Tim Cup, ovvero legaseriea.it.

