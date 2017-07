Probabili formazioni/ Roma Juventus: quote e ultime novità live (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Roma Juventus (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: QUOTE E ULTIME NOVITA’ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Roma Juventus è la partita amichevole d’eccezione in programma questa domenica 30 luglio alle ore 22.00 a Foxborought negli Stari Uniti valida per l’International Champions Cup 2017: non si tratta quindi di una giornata di campionato ma di un test match di lusso tra due sfidanti al prossimo scudetto. Prima di andate a vedere le probabili formazioni di questo match diamo un contorno a questo incontro: quella di stasera si tratterà dell’ultimo banco di prova valido per l’International Champions Cup e prima amichevole tra big italiane. Benchè non vi sia di fatto nulla in palio la partita si annuncia davvero intensa: storia, rivalità oltre che ambizioni da prime nella prossima stagione donano un calore tutto particolare: andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Roma-Juventus, test match che vedrà già in campo il top del calcio nazionale.

QUOTE E PRONOSTICO – Per il big match dell’International Champions Cup tra Roma e Juventus, il portale di scommesse sportive snai.it vede i bianconeri di Allegri già favoriti nell’1x2 : alla vittoria bianconera infatti è stata data la quotazione di 2.00 contro il 3.40 fissato invece per l’affermazione dei giallorossi di Di Francesco, con il pareggio valutato invece a 3.50.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Per questo primi banco di prova reale di quello che potrebbe essere il prossimo percorso giallorosso in campionato, il nuovo tecnico non risparmierà anche i nuovi arrivati (coloro che hanno raggiunto un buon stato di forma) e punterà sui titolarissimi provati e riprovati nel 4-3-3 delle ultime uscite. Tra i pali dovrebbe esserci Alisson, come testimoniano le ultime uscite, con di fronte all’estremo difensore la coppia di centrali Fazio e Juan Jesus mentre Bruno Peres e Kolarov potranno scorrazzare sull’esterno. Le chiavi della cabina di regia del gioco giallorosso in un’occasione così importante come il match contro i bianconeri saranno affidate al Capitan De Rossi, capace di accedersi in maniera imprevedibile in un banco di prova simile: a completare il reparto non mancheranno Strootman e Nianggolan fresco di rinnovo con il club fino al 2021. In attacco il tecnico ex sassuolo potrebbe dare una nuova chance uno degli ultimi arrivati dal mercato Chegiz Under posto all’esterno del tridente completato da Perotti sulla fascia e Edin Dzeko quale prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS –Anche in questa occasione Massimiliano Allegri non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1 già visto anche questa estate: un match con la Roma anche se amichevole non è certo terreno di esperimenti tattici dell’ultimo secondo. Sempre in virtù di questa necessari prudenza tra i pali per i bianconeri dovremo rivedere Gigi Buffon, mentre qualche movimento maggiore è atteso in difesa. Confermati Chellini e Alex Sandro oltre che Lichtsteiner ma rimane da controllare chi potrebbe far coppia con il pisano: Rugani e Benatia hanno ottime chance mentre appare difficile rivedere in campo De Sciglio. Per la cerniera tra i due reparti è possibile che allegri chieda a Khedira un nuovo sforzo, con uno tra Marchisio e Bentacour atteso a far copia ma tutto dipenderà da come i due giocatori ci arriveranno a livelli fisico. Pochi dubbi invece per il reparto offensivo: Dybala non mancherà sulla trequarti e davanti alla Joya confermato anche Higuain, a completare dovrebbero invece esserci Cuadrado e Douglas Costa.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Cengiz Under, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain. Allenatore: Allegri

© Riproduzione Riservata.