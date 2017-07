Pronostici Coppa Italia: il Pisa riparte da Carmine Gautieri (Foto LaPresse)

PRONOSTICI COPPA ITALIA: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL 1^ TURNO (30 LUGLIO 2017) - La Coppa Italia 2017-2018 gioca nel fine settimana il suo primo turno: si tratta come sappiamo di partite in gara secca, che si disputano - salvo inversione di campo se necessaria - in casa della squadra che ha la testa di serie più alta. Analizziamo subito i pronostici legati alle sfide, almeno le principali: dobbiamo tenere conto del fatto che in questo primo turno si affrontano squadre che fanno parte della Serie C (la Lega Pro tornerà alla vecchia denominazione) e della Serie D. Questo non significa che le partite manchino di interesse; anzi, in campo potremmo vedere situazioni decisamente interessanti.

PRONOSTICO RENATE-SIRACUSA (ore 16) - E’ la prima partita del pomeriggio di domenica 30 luglio; due squadre protagoniste dell’ultima Lega Pro, che hanno giocato i playoff venendo subito eliminate. Il Renate arriva dai 51 punti ottenuti nel girone A, con tanto di qualificazione ottenuta all’ultimo e in virtù della classifica avulsa; il Siracusa era neopromosso ed è stato la grande rivelazione della stagione, con il quinto posto e 57 punti in classifica al termine di una grande rimonta. In teoria si sarebbe dovuto giocare in Sicilia, ma il campo dei siracusani è inagibile; il pronostico per questa partita va comunque a favore del Siracusa, che sembra avere qualcosa in più della sua avversaria lombarda.

PRONOSTICO COSENZA-ALESSANDRIA (ore 20:30) - E’ una sorta di big match: due squadre che sono arrivate nei primi posti della Lega Pro lo scorso anno, e che puntano a ripetere la stagione magari con uno sguardo sulla promozione. L’Alessandria sarà osservata speciale: ha giocato la finale playoff, ma la mancata promozione è un autentico suicidio considerato il modo in cui i piemontesi avevano dominato il girone di andata. Il Cosenza ha avuto i suoi problemi, ma negli ultimi anni è sempre stato in alta quota nel suo gruppo C e ha anche una vittoria nella Coppa Italia di categoria. Due grandi protagoniste del loro campionato insomma, che questa sera si daranno battaglia in una partita che si prospetta incerta. Dovendo comunque dare un pronostico, vogliamo dare i nostri favori all’Alessandria, anche e soprattutto in virtù di fattore campo e voglia di lasciarsi subito alle spalle il tremendo finale del 2016-2017.

PRONOSTICO LECCE-CILIVERGHE MAZZANO (ore 20:30) - C’è grande attesa per il nuovo Lecce: per il sesto anno consecutivo i salentini affrontano la Serie C, che non sono ancora riusciti a superare. La partita di oggi deve necessariamente rappresentare una partenza ottimale; il riscatto di Salvatore Caturano e l’arrivo di Matteo Di Piazza sono i grandi colpi del calciomercato, così come le conferme - per ora - di Pacilli e Torromino. Il Ciliverghe Mazzano è una formazione di Serie D; ha fatto bene lo scorso anno centrando il secondo posto alle spalle del Monza, ma naturalmente questa sera non parte favorito. Dunque, il pronostico è per un 1 fisso: ci aspettiamo che il Lecce superi lo scoglio del primo turno senza alcuno scossone, volando immediatamente al prossimo ostacolo di una Coppa Italia che proverà a onorare, almeno nei primi impegni dell’estate.

PRONOSTICO PISA-VARESE (ore 20:30) - Possiamo considerarla una partita tra due società nobili a caccia di riscatto: il ritorno in Serie B del Pisa è durato un solo anno nonostante la presenza di Gennaro Gattuso, ma è encomiabile il modo in cui i toscani hanno giocato e onorato la stagione a margine dei tanti problemi societari. A Varese invece si cerca di capire se ci siano margini per il ripescaggio in Lega Pro; il secondo posto in Serie D ha lasciato l’amaro in bocca, perchè nonostante l’arrivo dall’Eccellenza c’erano tutti i presupposti per arrivare davanti a tutte le avversarie. In più i lombardi hanno giocato una semifinale e una finale playoff di Serie B nelle ultime stagioni, e puntano a tornare a quel livello. Questa sera però il Pisa pare nettamente favorito: segno 1 per la squadra che riparte da Carmine Gautieri e andrà a caccia di promozione immediata.

