RB Lipsia-Benfica/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta RB Lipsia-Benfica, Emirates Cup 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA RB LIPSIA-BENFICA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - RB Lipsia e Benfica tornano in campo per la loro seconda partita di Emirates Cup 2017: domenica 30 luglio alle ore 15 italiane tedeschi e portoghesi si affrontano nel torneo estivo che mette a confronto quattro formazioni (le altre sono Arsenal e Siviglia) che animeranno la prossima stagione europea.

La compagine tedesca, vera e propria sorpresa della passata Bundesliga, dove da neopromossa è arrivata seconda in campionato, centrando la qualificazione diretta in Champions League, affronta il Benfica, che l'anno scorso si è laureato campione di Portogallo, confermandosi quindi come la formazione da battere anche nel prossimo campionato. Il match tra Lipsia e Benfica sarà il secondo di questo torneo per entrambe, che nel match di esordio hanno affrontato rispettivamente il Siviglia e i padroni di casa dell'Arsenal.

Il Lipsia si sta preparando a quella che sarà una stagione probabilmente più complessa rispetto a quella passata, perchè ora tutti attendono questa matricola terribile al varco e poi quest'anno c'è anche l'incognita della Champions Leauge. Tuttavia la formazione tedesca appare abbastanza attrezzata per affrontare una stagione complessa e affascinante, visto che il mercato fino a questo momento non ha visto andare via nessuno degli eroi della scorsa stagione. Certo, il calciomercato è ancora lungo e quindi tutto potrebbe accadere, ma appare difficile che la proprietà faccia andare via qualcuno, a meno di offerte monstre.

Questo match contro il Benfica servirà quindi per vedere all'opera alcuni dei nuovi acquisti, che dovranno inserirsi nel 4-3-3 che l'anno scorso tante soddisfazioni ha regalato. Appare scontata una maglia da titolare per il ventenne Augustin, che è stato prelevato dal PSG e che guiderà l'attacco dei tedeschi posizionandosi nel ruolo di centravanti. Molto interesse vi è anche per Bruma e Laimer, prelevati rispettivamente dal Galatasaray e dal Salisburgo e chiamati a dare il primo velocità alla manovra e il secondo fisicità e tecnica in mezzo al campo.

Senza dubbio sono questi 3 giocatori i più attesi nel 4-3-3 con cui il Lipsia affronterà il Benfica. Dal canto loro i portoghesi hanno dovuto salutare Ederson e Lindelöf, finiti al Manchester City e al Manchester United per la cifra complessiva di 75 milioni di euro, oltre che Semedo, andato al Barca per 35 milioni di euro. Tuttavia i lusitani non sono preoccupati perchè sono società capace di ricostruirsi ogni anno. Nel 3-5-2, probabile schema con cui verrà affrontato il Lipsia, troveranno spazio Bruno Varela in porta (23 anni, prelevato dal Vitoria Guimarais) e Chrien come centrale.

In avanti non è ancora chiaro chi giocherà, ma appare probabile una formazione altamente sperimentale in vista dell'inizio della stagione, dove l'obiettivo è confermarsi in patria e fare bene in Europa. Ovviamente la posta in palio non è di quelle per cui gli allenatori e i giocatori perdono il sonno la notte, ma nessuno ci tiene a fare una brutta figura, specialmente in un match giocato in una cornice importante come quella dello stadio dell'Arsenal di Wenger.

Non sarà possibile assistere a RB Lipsia-Benfica in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per questa partita; potrete comunque raccogliere informazioni utili su questa sfida attraverso gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare su Twitter.

© Riproduzione Riservata.