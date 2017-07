Renate-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Renate Calcio - LaPresse

RENATE-SIRACUSA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI - Renate-Siracusa oggi alle ore 16.00 sarà una delle sfide che aprirà il fittissimo programma del primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, che vedrà impegnate le squadre della prossima Serie C e una selezione di club di Serie D. Si comincia con una sfida tra squadre che hanno saputo sovvertire i piani di molte grandi nella passata stagione. Il Renate è stato brillante in un girone A estremamente competitivo, in cui corazzate come Alessandria, Cremonese e Livorno hanno dovuto fare i conti con i nerazzurri lombardi, capaci di affrontare chiunque senza timori reverenziali.

E proprio il Livorno è stato l'avversario del Renate nel primo turno dei play off, risultato di prestigio ottenuto dai lombardi che sono però stati costretti a soccombere nel confronto disputato allo stadio 'Armando Picchi'. Ancor meglio rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia ha fatto il Siracusa, partito per salvarsi dopo essere tornato tra i professionisti grazie alla vittoria del campionato di Serie D.

L'inizio zoppicante nel girone C di Lega Pro sembrava suggerire un torneo di passione, invece nella seconda metà della stagione il Siracusa è stato a tratti irresistibile, guadagnandosi con largo anticipo la qualificazione ai play off. E' arrivata però poi nella post season la sorprendente sconfitta in casa al primo turno contro la Casertana, con i tifosi siciliani che avevano sperato di vedere i loro beniamini stupire anche nella lunga corsa degli spareggi verso la Serie B.

Di sicuro il Siracusa, dopo l'addio di Sottil partirà con un nuovo ciclo che, come all'inizio della scorsa stagione, avrà la salvezza come obiettivo primario. Per il Renate invece qualche credenziale in più, anche perché la società ha messo in mostra una solidità crescente che potrebbe confermare la squadra tra le sorprese del girone settentrionale di Serie C.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: nel Renate allenato da mister Cevoli 4-3-3 con Di Gregorio a difesa della porta, Anghileri sull'out difensivo di destra e Vannucci sull'out difensivo di sinistra, mentre Teso e Savi saranno i due difensori centrali. Antezza, Palma e Pavan giocheranno come titolari a centrocampo, mentre in attacco al fianco di Musto saranno schierati Napoli e Ungaro. Il Siracusa terminata l'era Sottil inizierà la stagione con il 4-3-3 del nuovo tecnico Paolo Bianco. Santurro sarà il portiere con Malerba e Turati difensori centrali e il francese Diakité schierato sulla fascia destra e Pirrello sulla fascia sinistra nella linea a quattro della retroguardia. A centrocampo, l'argentino Spinelli, Giordano e Catania partiranno dal primo minuto, col tridente titolare composto da De Silvestro, Valente e dal centravanti Scardina.

Il Renate viene visto al momento dai bookmaker come una realtà più solida per puntare alla qualificazione al secondo turno di Coppa Italia. La vittoria casalinga dei lombardi viene quotata 2.30 da Paddy Power, che offre a 3.20 la quota del pareggio che porterebbe le due formazioni a giocarsi il passaggio del turno ai tempi supplementari. Betclic propone invece a 2.90 la quota per l'eventuale vittoria esterna.

Per Renate-Siracusa, domenica 30 luglio 2017 alle ore 16.00, niente diretta tv o diretta streaming video via internet, solo il sito ufficiale legaseriea.it ed i portali web delle due società racconteranno gli aggiornamenti della sfida che aprirà il primo lungo pomeriggio domenicale di Coppa Italia della stagione del calcio italiano.

