Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score, 1^ turno e accoppiamenti

Risultati Coppa Italia, 1^ turno: in campo Matera e Casertana (LaPresse)

RISULTATI COPPA ITALIA: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 1^ TURNO (30 LUGLIO 2017) - Scatta ufficialmente la Coppa Italia 2017-2018, che inaugura la stagione del calcio nazionale: precedute dall’anticipo tra Arezzo e Triestina, le altre 17 partite del primo turno si disputano domenica 30 luglio e, visto che si tratta di gare secche, ci daranno subito la composizione del turno seguente. La formula della Coppa Italia non cambia da circa dieci anni: volendo ridare lustro ad un torneo che aveva perso un po’ di appeal, la federazione ha riaperto le porte alle formazioni dei campionati minori.

Nel quadro ci sono infatti anche squadre di Lega Pro (le retrocesse dalla B e quelle arrivate nella prima parte della classifica) ma anche le seconde classificate nei nove gironi di Serie D; ogni singolo turno si gioca in partita unica con fattore campo alla squadra meglio piazzata, unica eccezione le semifinali che saranno invece in andata e ritorno. Nel primo turno di Coppa Italia non mancano le sfide interessanti: certo dovremo aspettare per vedere all’opera le big o anche solo le squadre di Serie A, ma non mancheranno le suggestioni.

Basti pensare alla partita tra Renate e Siracusa, due delle grandi rivelazioni dell’ultima Lega Pro; quella tra Matera e Casertana, un big match nel girone C di questo campionato; oppure a Pisa-Varese, scontro tra due società storiche che cercano la risalita. Come sappiamo, il tabellone della Coppa Italia è stato formato in sede di sorteggio dal primo turno alla finale: ogni singola squadra conosce, almeno virtualmente, quale sarà il suo percorso per arrivare al titolo.

Per quello che ci interessa in questo momento, basti dire che le 18 squadre che si qualificheranno al secondo turno andranno a completare il quadro unendosi alle 22 società che, in virtù dei piazzamenti ottenuti nella scorsa stagione, sono già di diritto al turno successivo. Due partite sono già state create dal sorteggio, ovvero Bari-Parma e Virtus Entella-Cremonese; tutte le altre squadre invece aspettano la loro avversaria, e scopriranno oggi contro chi apriranno ufficialmente la loro stagione.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017-2018, 1^ TURNO

ore 16:00 Renate-Siracusa

ore 16:30 Trastevere-Reggiana

ore 17:00 Virtus Francavilla-Imolese

ore 18:00 Vicenza-Pro Piacenza

ore 18:30 Piacenza-Massese

ore 20:30 Cosenza-Alessandria

ore 20:30 Giana Erminio-AlbinoLeffe

ore 20:30 Gubbio-Nuova Monterosi

ore 20:30 Lecce-Ciliverghe Mazzano

ore 20:30 Livorno-Feralpisalò

ore 20:30 Matera-Casertana

ore 20:30 Padova-Rende

ore 20:30 Pisa-Varese

ore 20:30 Pordenone-Matelica

ore 20:30 Sambenedettese-Lucchese

ore 20:30 Trapani-Paganese

ore 20:45 Juve Stabia-Bassano

© Riproduzione Riservata.