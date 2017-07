Roma Juventus/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Roma-Juventus (LAPRESSE)

DIRETTA ROMA JUVENTUS: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE

Roma Juventus si affrontano al Gillette Stadium di Foxborough, nello stato nordamericano del Massachusetts, dalle ore 22:00 italiane di domenica 30 luglio 2017. Si tratta di un’amichevole valida per l’International Champions Cup. Di fronte i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i bianconeri di Massimiliano Allegri, in un gustoso antipasto del prossimo campionato di Serie A che comincerà nel week-end tra sabato 19 e domenica 20 agosto (la Roma esordirà domenica alle 18:00 sul campo dell’Atalanta, mentre la Juventus aprirà le danze sabato alla stessa ora ricevendo il Cagliari). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ROMA-JUVENTUS LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE JUVENTUS ROMA. L’amichevole di Foxborough sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380: telecronaca dalle ore 22:05. Gli abbonati Premium potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI. Quanto alle probabili formazioni, la Roma scenderà in campo con il modulo 4-3-3: in porta il brasiliano Alisson Becker, che si è preso i galloni di titolare dopo la partenza di Szczesny, poi accasatosi proprio alla Juventus; nella difesa giallorossa dovrebbe giocare dall’inizio Manolas, che farà coppia centrale con Fazio; a completare la linea i terzini Bruno Peres e Kolarov. Per il centrocampo i candidati sono Nainggolan, De Rossi e Strootman mentre nel tridente d’attacco dovrebbero giocare il giovane turco Cengiz, Dzeko e Peerotti. A disposizione di mister Di Francesco il portiere Skorupski, i difensori Castan, Moreno, Nura e Seck, i centrocampisti Gonalons, Pellegrini, Gerson e Antonucci e gli attaccanti Iturbe, Keba Coly, Defrel e Tumminello.

Quest’ultimo, centravanti classe 1998 aggregato dalla formazione Primavera, ha risolto l’ultimo test contro gli inglesi del Tottenham trovando nel finale la zampata del definitivo 3-2. Per la Juventus previsto invece il modulo 4-2-3-1 con Buffon tra i pali, Lichtsteiner terzino a destra, Alex Sandro sulla corsia mancina e la coppia Benatia-Chiellini a protezione dell’area. A metacampo Khedira e Pjanic, esterni alti Cuadrado e Mandzukic, tra le linee Dybala e in attacco Higuain; nella ripresa potrebbe trovare spazio anche l’ultimo arrivato, Federico Bernardeschi. E’ quindi probabile che i due allenatori si affidino alle formazioni teoricamente titolari, al netto dei movimenti di mercato che potranno ancora modificarle.

QUOTE SNAI. I bianconeri però debutteranno ufficialmente nella nuova stagione domenica 13, proprio nella Capitale ma contro la Lazio nella Supercoppa Italiana 2017. Per l’amichevole di Foxborough le agenzie di scommesse favoriscono i campioni d’Italia: su snai.it ad esempio troviamo il segno 2 per la vittoria della Juventus a quota 2,00, mentre il segno 1 per il successo della Roma è fissato a 3,40; a 3,50 invece l’opzione X per l’eventuale pareggio, che rimenerebbe l’esito della sfida ai calci di rigore come da regolamento dell’International Champions Cup.

© Riproduzione Riservata.