Sambenedettese-Lucchese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Sambenedettese Calcio - LaPresse

SAMBENEDETTESE-LUCCHESE INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO (COPPA ITALIA) – Sambenedettese-Lucchese alle ore 20.30 sarà una delle sfide che apriranno ufficialmente la stagione calcistica italiana con le gare ad eliminazione diretta del primo turno di Coppa Italia. Una sfida tra due squadre ambiziose, che già l'anno scorso nel campionato di Lega Pro, che da quest'anno è tornato a chiamarsi Serie C, si sono efficacemente distinte. La Sambenedettese si è spinta fino al secondo turno dei play off, superando il primo match in trasferta contro il Gubbio ed uscendo contro il Lecce negli ottavi di finale solo in virtù della peggiore posizione in classifica nella regular season, dopo due pareggi.

La Lucchese è stata addirittura una delle squadre rivelazione dei play off, battendo prima l'Arezzo e poi l'Albinoleffe, due formazioni che vantavano una migliore posizione di classifica alla fine della stagione regolare.

La corsa dei sorprendenti rossoneri si è fermata soltanto dopo il doppio confronto nei quarti di finale contro il Parma, poi promosso in Serie B. Quest'anno entrambe le formazioni vorrebbero confermarsi come mine vaganti del campionato di terza serie. Particolarmente interessante il mercato della Samb, ma anche la Lucchese ha voluto andare avanti nel segno della solidità e della continuità, e la sfida allo stadio Riviera delle Palme di domenica sera potrebbe rivelarsi molto piacevole dal punto di vista del gioco. D'altronde Lopez, tecnico della Lucchese, ha affermato di aspettarsi una squadra già pronta a far vedere i frutti del lavoro svolto in ritiro, mentre Moriero ha sottolineato come la Samb debba essere pronta soprattutto per il campionato.

Le probabili formazioni della prima sfida ufficiale dell'anno per entrambi i club. La Sambenedettese giocherà con il 4-2-3-1 disegnato dal nuovo tecnico Moriero, arrivato quest'estate alla guida dei marchigiani. Pegorin sarà schierato a difesa della porta, Rapisarda in posizione di tezino destro e Di Pasquale in posizione di terzino sinistro, mentre Patti e Miceli giocheranno come difensori centrali. Lo sloveno Bacinovic e Di Cecco saranno i mediani arretrati, con Troianiello, Valente e Vallocchia utilizzati come incursori sul fronte offensivo, di supporto a Sorrentino che partirà titolare come unica punta di ruolo.

La Lucchese è ripartita dal tecnico Giovanni Lopez, artefice della brillante cavalcata dei rossoneri toscani nei play off nella stagione appena trascorsa. La squadra nella trasferta di San Benedetto del Tronto sarà schierata con il 4-3-3 con Albertoni in porta, Tavanti sull'out difensivo di destra e Bragadin sull'out difensivo di sinistra, mentre Espeche e Capuano saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Maini, Mingazzini e Fanucchi, mentre Russo, De Vena e Cardone saranno i titolari nel tridente offensivo.

Le ambizioni delle due società all'alba di questa nuova stagione sembrano equivalersi, e dunque per i bookmaker conta soprattutto il fattore campo con la vittoria interna marchigiana quotata 1.80 da Paddy Power, mentre Bet365 offre a 3.50 la quota relativa all'eventuale pareggio e Betclic a 4.20 la quota per il blitz esterno della Lucchese allo stadio Riviera delle Palme. Gli appassionati potranno seguire sui siti dei due club e su quello della Lega Calcio, legaseriea.it, gli aggiornamenti su Sambenedettese-Lucchese, domenica 30 luglio 2017 alle ore 20.30, col match che non sarà trasmesso in diretta tv o in diretta streaming video via internet.

© Riproduzione Riservata.