Trapani Paganese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (Coppa italia)

DIRETTA TRAPANI PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE,ORARIO E RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA)- Trapani-Paganese, diretta dall'arbitro Capone, è la partita in programma oggi domenica 30 luglio 2017 alle ore 20.30, e sarà un derby del sud che andrà in scena per le partite del primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2017-2018, che prenderà il via questo weekend. Su il sipario ufficialmente, dunque, sulla nuova stagione calcistica. Si affrontano due squadre che hanno vissuto stagioni diametralmente opposte: dopo essere arrivato vicinissimo alla Serie A, con la finale play off persa contro il Pescara, il Trapani ha vissuto un'annata da incubo, riprendendosi in parte grazie all'arrivo di Alessandro Calori sulla panchina granata, ma ritrovandosi poi risucchiato in classifica fino alla retrocessione diretta, senza poter nemmeno passare dai play out. L'ottimo lavoro svolto nel girone di ritorno dall'ex di Udinese e Perugia ha portato però il club siciliano a confermarlo in panchina per provare un'immediata risalita dalla Lega Pro (ora Serie C).

Il Trapani ripartirà dunque da Calori e dalla sfida di Coppa Italia contro una Paganese che aveva iniziato tra moltissime incognite la passata stagione, e che è riuscita invece a ritagliarsi grandissime soddisfazioni, tanto da partecipare ai play off in un campionato in cui la formazione campana era partita iscrivendosi per il rotto della cuffia e non avendo altro obiettivo iniziale che la salvezza. Confermarsi per la Paganese sarebbe fondamentale, ma va considerata la qualità di un Trapani che si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con la voglia di centrare una risalita veloce ed efficace.

Per quanto riguarda le probabili formazioni del match, va ricordato come il Trapani sia reduce da un brillante pareggio in un'amichevole di lusso terminata uno a uno contro l'Hellas Verona, formazione ora militante nel campionato di Serie A. Il Trapani affronterà la sua sfida di Coppa Italia con Marcone in porta, Pagliarulo, Taugourdeau, Legittimo e Fornito in difesa, Murano, Fazio e Minelli a presidiare il centrocampo e Maracchi, Canotto e Visconti a svariare sul fronte d'attacco, con Alessandro Calori che dovrebbe partire in questa stagone schierando un 4-3-3. La Paganese è invece passata dalla guida dell'artefice dei successi della passata stagione, Grassadonia, a quella di Salvatore Matrecano in panchina.

Il tecnico schiererà la squadra con il 4-3-3 con Gomis in porta, Pavan schierato in posizione di terzino destro e Della Corte in posizione di terzino sinistro, con Acampora e Bova difensori centrali. Bensaja, Carcione e Ngamba formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre Negro, Cicerelli e Maiorano saranno titolari nel tridente offensivo. La preparazione estiva della Paganese ha fatto recentemente registrare una pesante battuta d'arresto in amichevole contro il Gubbio, che ha sconfitto tre a zero i campani. Matrecano spera che al di là di risultato la squadra possa salire di tono anche atleticamente nella trasferta di Trapani.

Quote dei bookmaker sbilanciate abbastanza nettamente sul Trapani, la cui vittoria interna ed il conseguente passaggio al secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia vengono quotati 1.32 da Eurobet. Snai propone a 4.75 la quota relativa al pareggio, mentre Intralot alza fino a 8.50 la quota per la possibilità che la Paganese riesca a sbancare lo stadio Provinciale di Erice.

Per quanto riguarda le info tv ricordiamo che Trapani-Paganese, non sarà possibile seguirla nè diretta tv né via internet in diretta streaming video. Il sito legaseriea.it e i siti ufficiali dei due club proporranno aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi del match.

